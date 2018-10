Emelec, bicampeón de Ecuador

Emelec superó en el partido de vuelta de la final de la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol al Barcelona Sporting Club en el estadio George Capwell en la tarde del domingo 28 de diciembre. El cuadro dirigido por Gustavo Quinteros le endosó un 3-0 a la escuadra canaria que jugó 80 minutos con 10 hombres tras la expulsión por doble amonestación de Álex Bolaños. Ángel Mena y Miler Bolaños fueron los héroes de la final no solamente por su participación en el juego sino por sus goles que decantaron la balanza a favor del combinado eléctrico.

Emelec se adjudicó el torneo ecuatoriano de la regularidad por segunda edición consecutiva, proclamándose así bicampeón de la máxima categoría del fútbol en Ecuador. El cuadro azul fue campeón en la primera fase lo que le dio derecho a disputar la final y en la segunda fase luchó por el liderato hasta la penúltima jornada en la que sus opciones matemáticas desaparecieron y tenía que conocer su rival para la final, Independiente del Valle o Barcelona Sporting Club. Finalmente, Barcelona fue el vencedor en la segunda fase y, por lo tanto, rival de Emelec en la última fase del Campeonato Ecuatoriano. Un Clásico del Astillero por partida doble en menos de una semana iba a decidir el campeón de la Copa Pilsener.

Emelec dominó el partido de ida y estuvo cerca de llevarse el partido pero un gol in extremis de Ismael Blanco puso el empate y dejó la eliminatoria en el aire. El partido de vuelta el Barcelona Sporting Club tenía que visitar el feudo azul con toda la presión que eso conlleva en un Clásico y más siendo una final. Álex Bolaños fue expulsado tras doble amonestación en el minuto 10 de partido y el duelo se puso de cara para Ángel Mena y sus compañeros. Emelec asedió la portería de Máximo Banguera que hizo todo lo posible para defender su arco pero el poderío ofensivo de los locales fue latente. 3-0 del Emelec al Barcelona Sporting Club, que no dio sensación de peligro en los 90 minutos del partido de vuelta.

El estadio George Capwell enloqueció tras el pitido final. Ecuador se tiñó de azul y los aficionados del bombillo invadieron las calles para celebrar la revalidación del título liguero. Fiesta azul en Guayaquil, Quito, Manabí, Machala, Loja, no había parte del Ecuador que no hubiera un emelecista festejando la victoria, e incluso los seguidores en el extranjero manifestaron su alegría en las redes sociales.

Emelec fue el equipo más regular del campeonato. Venció con comodidad en la primera fase, luchó hasta el final en la segunda fase pero no consiguió su objetivo y en la final dominó la eliminatoria. Las cifras de Emelec en la tabla acumulada son las siguientes: 88 puntos (sin contar la final a doble partido), 2 puntos más que Independiente del Valle, 5 más que Barcelona Sporting Club y 19 puntos más que Liga de Quito. Emelec fue justo vencedor de la Serie A, no solo por ganar la final sino porque pese a que la tabla acumulada no decida el campeón si que muestra la regularidad de los equipos y esta clasificación señala la superioridad que han tenido los pupilos de Gustavo Quinteros.

Barcelona Sporting Club estuvo cerca del título, tras una primera fase en la que ni siquiera tuvo opciones de llevársela, en la segunda fase se vio a un mejorado cuadro canario. La llegada de Rubén Israel cambió la dinámica del conjunto amarillo que cerca estuvo de verse recompensado con un título. El técnico uruguayo tuvo en Ismael Blanco a su jugador más en forma y que más puntos le dio.

Emelec consiguió su estrella número 12, otra más que lucir en su casaca. Miler Bolaños le ganó la partido a su hermano Álex que no pudo acabar el partido por la expulsión. Los jugadores azules agradecieron a los aficionados y a sus familiares el apoyo y la confianza que les han dado. Gran parte del Ecuador salió a la calle a festejar el bicampeonato de Emelec ante el eterno rival.

Dreer, Bagüí, Achilier, Guagua, Narváez, Giménez Solis, Burbano, Lastra García, Quiñónez, Ángel Mena, Miler Bolaños, Escalada, Fernández, Emanuel Herrera, Klomowicz, Mina, Mondaini, José Luis Quiñónez, Cristian Arana, Diego Corozo, Marlon Mejía, Fernando Gaibor, o Javier Charcopa son algunos de los nombres de la primera plantilla además de jugadores de las categorías inferiores como David Noboa, Yorman Valencia o Christian Alemán que trabajaron día a día en las instalaciones del Emelec para conseguir el éxito que han celebrado tantos y tantos ecuatorianos.