Álex Bolaños desea seguir en Barcelona

El mediocentro de los registros del Barcelona SC, Álex Bolaños, se presentó al entrenamiento del club en el cual tiene contrato vigente hasta diciembre del 2016, y que por pedido del presidente del club había sido separado del equipo aquel 21 de diciembre cuando los amarillos perdieron la final del campeonato ecuatoriano ante uno de sus rivales históricos, Emelec.

Según lo manifestado por Álex Bolaños, él se presentó en los entrenamiento porque todos los jugadores debían reunirse el 5 de enero para los trabajo de la pretemporada pero que aún no conversó con ningún Directivo.

Bolaños: "Aquí todos saben que el equipo de mis amores es Barcelona y en este 2015 dejaré todo en la cancha para conseguir el objetivo de salir como campeones".

Noboa no se ha pronunciado al respeto en este año nuevo, pero el hecho de que Rubén Israel ya haya conversado con el jugador y le permita entrenarse con el resto del plantel, abre la posibilidad para quedarse. No obstante, Barcelona contrató a un volante de marca como Édison Vega, además de mantener a Matías Oyola, Luis Caicedo y Flavio Caicedo. ​ Ayer su madre, Leila Reasco, trató de conversar con Antonio Noboa, pero el titular de la escuadra canaria hizo una seña con su mano señalando el estadio y siguió su camino. Al salir, la madre del futbolista sostuvo: “Si no lo quisieran en Barcelona, no le hubieran dado el uniforme de entrenamiento”. Ahora, resta esperar la voz oficial del club sobre este polémico caso.