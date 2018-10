No hay acuerdo entre Banguera y Barcelona

No ha habido acuerdo entre Máximo Banguera (guardameta ecuatoriano) y su actual club, Barcelona Sporting Club. La Directiva del club guayaquileño no pudo llegar a un acuerdo con el jugador internacional por Ecuador. El arquero no continuará en la disciplina del cuadro canario.

Todo hace indicar que la situación no se podrá revertir y que el Barcelona perderá al que ha sido el portero titular durante las últimas campañas. Máximo Banguera fue el arquero titular en 2012 cuando el Barcelona ganó por última vez el campeonato ecuatoriano de fútbol. El meta estuvo en la lista definitiva de Ecuador elaborada por Reinaldo Rueda para el Mundial de Brasil 2014.

El internacional ecuatoriano tiene propuestas sobre la mesa que empezará a estudiar a partir de que no haya habido el acuerdo entre él y la entidad amarilla. El futuro de Banguera, en caso de dejar el Barcelona, estaría en el extranjero.

Días atrás el jugador manifestó públicamente el deseo de permanecer en la institución torera, pero recordó que no solamente dependía de él, sino que los Directivos del club también entraban en las negociaciones para valorar su continuidad o no en el Barcelona Sporting Club.

El guardameta seguirá entrenando con la primera plantilla bajo las órdenes del técnico uruguayo Rubén Israel hasta que se arregle de manera definitiva la situación.