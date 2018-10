Luis Bolaños: "El 2008 cuando conseguimos la Libertadores con Liga fue un año grandioso"

Tras haber sido notificado que en los planes del estratega azucena, Luis Zubeldía, no figuraba su nombre, Luis Bolaños ha decidido aceptar la oferta planteada por Deportivo Cuenca y embancarse a un nuevo reto en el equipo morlaco dirigido por Paúl Vélez.

"Este es un nuevo reto en mi carrera. Deportivo Cuenca es un buen club, están armando un buen plantel. Paúl Vélez es un técnico que trabaja muy bien", indicó Bolaños en diálogo con radio Ondas Azuayas.

"Lo que quiero es regularidad, jugar un año completo con Deportivo Cuenca. A Deportivo Cuenca lo respetan mucho. Eso noté cuando jugué en Liga contra ellos. El Cuenca puede pelear de media tabla para arriba sin ningún problema. Es un club que me gusta para jugar, me gusta la ciudad, me gusta la gente", añadió el volante quiteño.

Tras haber formado parte de la plantilla de Chivas USA de la MLS en la última temporada, donde no participó en muchos encuentros, Luis Bolaños ve con entusiasmo esta oportunidad de formar parte de la escuadra del "Cuenquita", como sus hinchas lo conocen al cuadro de la capital azuaya, y manifestó: "estoy totalmente recuperado del tobillo, listo para la pretemporada con todo. Los últimos años jugué detrás del nueve, como un enganche. Igual, si el técnico necesita que juegue por fuera lo haré, sobre todo por izquierda."

La camiseta de Deportivo Cuenca será la cuarta de un equipo ecuatoriano que se pruebe el volante de 29 años, antes militó en Liga de Quito, Macará y Barcelona. La duración del contrato que lo vincula con el equipo del sur del país es de un año.

Para culminar, Bolaños se dió un tiempo para recordar momentos memorables de su carrera. "El 2008 cuando conseguimos la Libertadores con Liga fue un año grandioso. Otros momentos que recuerdo mucho fue mi paso por Inter de Brasil y en Argentina en San Martín. Con Neymar compartíamos la habitación en Santos (2009), él me preguntaba cómo se siente ser campeón de Libertadores (El astro brasileño la terminaría ganando en 2011.). Después despuntó y me alegró mucho, aún mantengo contacto", culminó el habilidoso mediapunta.