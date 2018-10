Novedades en el Comité Ejecutivo de la sesión ordinaria de la FEF

Ayer martes 13 de enero de 2015, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se dieron a conocer importantes novedades por parte del presidente de este organismo el Ingeniero Luis Chiriboga Acosta, habló con los medios de comunicación sobre el caso de la audiencia de la cual deberá asistir el próximo 23 de enero en donde solicitó que dicha audiencia se haga de una manera mediática para llegar a un acuerdo favorable por el bienestar de todo el futbol ecuatoriano. También indicó que existen muchos dirigentes que desean que la Federación sea intervenida por entes gubernamentales como el ministerio del deporte, Chiriboga se acogió al artículo 66 de la Ley del Deporte en donde dijo que la FEF, es la única institución que tiene las dos ramas: la rama amateur y la rama profesional, por eso el miércoles 7 de enero hubo en esta misma federación el congreso del futbol amateur y ellos se acogen a la ley deporte.

La ley del deporte en su artículo 66 dice: "Que el futbol profesional se regirá por sus propios estatutos y reglamentos y de los que emanen los organismos internacionales como la confederación sudamericana de fútbol". Y en ese sentido se está cumpliendo con dicha ley.

En cuanto al calendario de juegos para el 2015 del torneo nacional, manifestó que el mismo será dado a conocer el próximo martes 20 de enero en sesión ordinaria del comité ejecutivo, el torneo nacional tendrá el mismo sistema del año anterior por esa razón no se necesita ninguna reforma, además la FEF no puede perjudicar a ningún equipo del balompié ecuatoriano, debido a que ellos tienen ya sus agendas de entrenamientos y se vienen preparando para el inicio que deberá ser para este 1 de febrero. y los doce clubes que adeudan a sus jugadores deberán ponerse al día porque caso contrario no podrán jugar su primer partido y en caso de que sigan adeudando no jugaran su segundo partido y perderían la categoría por no presentarse a jugar.

Dentro de la lista de los clubes que adeudan a sus jugadores están:

Deportivo Quito, Técnico Universitario, Barcelona, Olmedo, Manta FC, Imbabura, Espoli, Deportivo Quevedo, Azoguez, Utc, Aucas y Municipal Cañar.

Cabe mencionar que esta lista fue presentada por la AFE( Asociación de Futbolistas del Ecuador.)