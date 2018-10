Dolorosa derrota de Ecuador

Partido de la fase de grupos (grupo A) del Sudamericano sub 20 de Uruguay 2015. En el estadio Supicci (Colonia) jugado el 14 de enero a las 20:00 hora local.

INCIDENCIAS : Partido de la fase de grupos (grupo A) del Sudamericano sub 20 de Uruguay 2015. En el estadio Supicci (Colonia) jugado el 14 de enero a las 20:00 hora local.

La selección ecuatoriana sub 20 de fútbol debutó en el Sudamericano que se disputa en Uruguay. Debut amargo no solo por caer derrotado sino en las formas. Los discípulos de Sixto Vizuete sucumbieron ante Argentina en la primera jornada del grupo A por un contundente 2-5 en la localidad de Colonia.

Las debilidades de la "Tri" fueron aprovechadas por el cuadro albiceleste. Argentina se hizo amo y señor del partido. Las carencias en la línea defensivo se cobraron con goles para los hombres de Humberto Grondona.

El estadio Alberto Supicci de Colonia fue testigo del batacazo ecuatoriano en el Sudamericano sub 20. Los argentinos no tardaron en tomar las riendas del encuentro y rápidamente se adelantaron en el marcador. Corría el minuto seis de encuentro y la albicelete ya había perforado las redes del marco defendido por Edison Recalde. 0-1 (Giovanni Simeone) para Argentina que ya había avisado con tres claras ocasiones de gol minutos atrás. Cristian Espinoza, Ángel Correa y Giovanni Simeone eran los hombres más incisivos del ataque argentino. Simeone dejaba en jaque constantemente a la defensa ecuatoriana que tenía varios frentes abiertos.

Los ecuatorianos trataron por activa y por pasiva poner a prueba a Augusto Batalla, pero apenas disponían de ocasiones de gol. El empate a uno parecía lejos y así fue, el 0-2 llegó en el minuto 20 por medio de Ángel Correa tras un fallo del guarameta ecuatoriano. El partido se le puso muy cuesta arriba a la "Tri" que en el minuto 22 recortó diferencias gracias al tanto anotado por José Francisco Cevallos. 1-2 en el marcador que ponía más emoción al encuentro.

Sin embargo fue un mero espejismo. Argentina puso la directo y en el minuto 33, Tomás Martínez con un disparo con su pierna izquierda desde fuera del área superó al meta ecuatoriano y puso el 1-3 en el electrónico. Los argentinos tenían encarrilado el partido en poco más de media hora, pero el dominio de la albiceleste fue a más. Monteseirín en el minuto 39 aprovechó una serie de errores defensivos para sumar el 1-4. Por si fuera poco, Giovanni Simeone volvió a anotar, esta vez en el minuto 43. Ángel Correa asistió al hijo de Diego Pablo Simeone y este anotó el quinto para sus compatriotas. 1-5 favorable a Argentina y los jugadores se marcharon por el túnel de vestuarios.

Tras la reanudación se vivieron las mismas sensaciones que en la primera mitad, dominio argentino pero esta vez no se materializaron las acciones ofensivas de el combinado albiceleste. La segunda parte transcurrió sin muchos sobresaltos. Opciones de gol para ambos conjuntos, sobre todo para los hombres de Grondona. Los ecuatorianos buscaron el gol por todas las vías y tanta insistencia tuvo su recompensa. Minuto 85 de partido y el colegiado señaló los once metros cuando la zaga argentina cometió una falta dentro de su área sobre Kevin Mercado. José Francisco Cevallos no huyó de las responsabilidades y marcó el 2-5 de pena máxima.

Partido gris de la "Tri" que no tuvo opciones ante Argentina. Los hombres de Sixto Vizuete tendrán otra oportunidad en la segunda jornada de la fases de grupos (grupo A) ante Perú. El partido será el viernes 16 de enero a las 19:00 hora de Ecuador.

De cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el campeón del Sudamerican sub 20 accederá directamente al torneo olímpico, mientras que el finalista se jugará la repesca ante un equipo de la CONCACAF. En el hipotético caso de que Brasil (anfritrión de la competición olímpica) se coronase campeón del Sudamericano, el segundo y el tercer clasificado del torneo pasarían a ocupar estas plazas.