Dirigencia del Barcelona no quiso contar con Álex Bolaños

Álex Bolaños, jugador que sigue perteneciendo a las filas del equipo torero, manifestó que él siempre tuvo la predisposición de quedarse en el plantel, sin embargo expresó que fue la dirigencia quien no quiso contar con sus servicios.

El volante solicitó la asistencia de un abogado, tras el desacuerdo existente con su actual club. En la demanda que ya fue presentada señala sobre los dos meses que se le adeudan, además de un dinero que tenía que recibir en el mes de junio del 2014; así lo indicó Bolaños en una entrevista para la Radio Área Deportiva, donde también señaló que su deseo es poder llegar a un acuerdo para su desvinculación del Barcelona Sporting Club.

“La demanda está planteada, los abogados saben lo que argumentan, yo estoy tranquilo porque sé que estoy en buenas manos. Yo traté de llegar a un acuerdo para que no se de ninguna denuncia, yo converse con ellos, pero no quisieron, me pusieron trabas, no quise llegar a estas instancias, pero me vi obligado a que se solucione esto por las leyes”. Manifestó el jugador.

Por su parte, Andrés Holguín abogado del Barcelona Sporting Club expresó en una entrevista con Radio Caravana que el jugador Álex Bolanos deberá cumplir su contrato con el club hasta el 2016 o indemnizar al equipo por el incumplimiento del mismo.

A pesar que Álex Bolaños no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico de la institución para la pretemporada en Argentina, el volante sigue asistiendo a los entrenamientos con el equipo reserva. Bolaños espera solucionar este problema para decidir su futuro con otro club, el volante comentó haber escuchado propuestas, pero solo rumores ya que nadie se ha sentado a hablar con él sobre una propuesta concreta.