Horarios fecha número 4

Este miércoles en Federación Ecuatoriana de Fútbol se instaló el Comité Ejecutivo que se realizan todos los martes, pero por motivos del feriado de carnaval se lo realizó el pasado miércoles 18 de febrero del 2015 así quedaron los partidos para la fecha 4 de la primera vuelta de la Serie A.

Viernes 20 de febrero

Estadio Alejandro Serrano Aguilar, 20:00 horas

Deportivo Cuenca Vs. Liga de Quito

Juez Central: Omar Ponce

Línea 1: Carlos Herrera

Línea 2: Juan Aguiar



Ssábado 21 de febrero



Estadio Bellavista, 15:00 horas

Mushuc Runa Vs. Deportivo Quito

Juez Central: Diego Lara

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Yonis Aragón



Estadio Los Chirijos, 16:00 horas

Club Sport Emelec Vs. Universidad Católica

Juez Central: Luis Quiroz

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Ángel Toasa



Estadio Olímpico Atahualpa, 16:00 horas

El Nacional Vs. Barcelona SC

Juez Central: José Luis Espinel

Línea 1: Luis Vera

Línea 2: William Lozano



Estadio Rumiñahui, 17:00 horas

Independiente del Valle Vs. River Ecuador

Juez Central: Samuel Haro

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Guilber Gracia



Domingo 22 de febrero



Estadio Gonzalo Pozo, 11h30

Sociedad Deportivo Aucas Vs. Liga de Loja

Juez Central: Carlos Orbe

Línea 1: Juan Carlos Macías

Línea 2: Edwin Bravo