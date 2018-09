Resultado partido Emelec - Deportivo Táchira por la Copa Libertadores 2016 (2-0)

Damos por finalizada una nueva transmisión en VAVEL.com, les recuerdo que pueden seguir todas las repercusiones de la Copa Libertadores en nuestra web. ¡Hasta la próxima!

2-0 | Gol de Emelec. Stracualursi.

1-0 | Gol de Emelec. Gol de Herrera de penal.

Ahora repasamos los goles.

El equipo ecuatoriano fue claro vencedor del encuentro y con un buen manejo del balón pudo superar al Deportivo Táchira. La visita apostó al contragolpe y se tiró muy atrás en el campo de juego, con esto Emelec pudo quedarse con los tres puntos. Los goles del encuentro fueron anotados por Herrera, desde el punto penal, y Stracualursi.

¡Final del partido! ¡Ganó Emelec!

91' Emelec enfría el partido y toca con tranquilidad el balón.

90' ¡Tres minutos más!

89' Matamoros probó desde lejos pero su disparo se fue desviado. El encuentro transita los últimos instantes en Portoviejo.

88' ¡Cambio en Táchira! Se retiró Herrera e ingresó Camacho.

86' ¡Expulsado Lujano! Dura falta del número tres que le cuesta la segunda amarilla y deja a su equipo con un hombre menos.

84' Gran desborde de Burbano para que el delantero argentino cabecee de manera fenomenal y liquide el encuentro.

83' ¡Gooooooooooooooooool de Emelec! ¡Gol de Stracualursi!

81' El '20' eligió el palo derecho de Contreras y anotó el primer gol de la noche en Portoviejo. El arquero visitante había elegido el palo contrario.

80' ¡Gooooooooooooooooool de Emelec! ¡Gol de Herrera!

79' Lujano la tapó con la mano y Orosco marcó la pena máxima.

78' ¡Penal para Emelec!

74' ¡Cambio en Emelec! Ingresó Burbano por Bagüi.

73' ¡Martínez salvó en la línea! Gran definición de Herrera por encima de Contreras, pero cuando el balón iba a ingresar, el número dos sacó el balón.

72' ¡Tapó Pinillo! Nuevamente Moreno tuvo el gol pero el defensor local lo interceptó.

70' ¡Atajó Dreer! Tremenda atajada del arquero local ante un mano a mano con Moreno. La visita tuvo el primer gol pero el '25' no estuvo fino.

69' ¡Cambio en Deportivo Táchira! Se retiró González y Moreno ocupó su lugar.

68' ¡Cambio en Emelec! Ingresó Herrera en lugar de Gaibor.

66' Táchira intenta hacer que el tiempo se consuma y espera bien parado atrás. A la visita le interesa volver de Portoviejo con unidades en el bolsillo.

63' Herrera vio aldentado a Dreer y probó desde afuera del área pero no pudo darle mucha potencia y el arquero del local se quedó con el balón.

61' Mena lidera el ataque local y a través de él parece estar la llave del marcador.

58' El conjunto eléctrico carece de precisión y profundidad en los últimos metros. El primer gol se hace desear.

55' ¡Cambio en Emelec! Se retira Giménez y en su lugar ingresa Matamoros.

54' Táchira sigue muy tirado atrás y le cuesta llegar con claridad contra Contreras al equipo local.

50' El conjunto visitante intenta presionar más arriba pero el juego del equipo ecuatoriano hace que este no tenga opciones con la pelota.

48' Emelec continúa con el dominio del balón e intenta avanzar contra el arco de Contreras.

46' Dura falta de Pinillo que termina recibiendo la tarjeta amarrilla.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Retornaron los equipos al campo de juego. En minutos tendremos la segunda parte del encuentro entre ecuatorianos y venezolanos.

En instantes comenzaremos con el segundo tiempo del partido Emelec - Deportivo Táchira por VAVEL. ¡No te muevas!

El encuentro en Portoviejo no ha tenido grandes chances y el marcador aún sigue en cero. Los eléctricos manejaron más el balón pero no supieron ser precisos en los últimos metros. Táchira esperó muy bien parado atrás y de contra no logró verle la cara a Dreer con claridad.

¡Final del primer tiempo!

45' ¡Un minuto más!

44' El Deportivo Táchira salió a presionar más arriba y ahora el encuentro se traba más en el territorio local.

41' ¡Guanca! Tremendo cabezazo del delantero de Emelec que se fur muy cerca del palo derecho de la visita.

40' Mena lidera los ataques del conjunto eléctrico y el local se acerca al arco que defiende Contreras.

37' Straqualursi probó de cabeza pero su cabezazo se fue lejos.

34' El encuentro ahora bajó las revoluciones y la mitad del campo se lleva el foco del cotejo. Ninguno de los dos equipos puede hacer pie y el ida y vuelta es constante.

31' ¡Rojas! Buen disparo del jugador de Táchira que Dreer tapa sin problemas.

29' De la mano del Maestrico González la visita logra salir con más claridad.

27' La banda izquierda es la preferida por Emelec y por ese sector parece estar el primero del local.

24' El equipo venezolano intenta avanzar en el campo por medio de las pelotas paradas, por ahora su uso no ha sido bueno por la mala ejecución de los tiros libres.

21' El control de la pelota es total por parte de los eléctricos y los avances del visitante se dificultan por la buena tarea de la defensa azul.

19' El conjunto ecuatoriano domina el partido ahora con el balón. Táchira espera bien parado atrás.

17' ¡Guanca! Buen desborde por la banda izquierda del jugador del local que terminó siendo desviado por un rival.

14' Greco probó desde afuera del área pero su disparo se fue muy desviado. El encuentro se torna de ida y vuelta ahora.

12' ¡Mena tuvo el primero! Buena jugada de los eléctricos que terminó en los pies del delantero, quien no pudo pegarle bien al balón.

10' Táchira avanza en el campo por los laterales y con la pelota parada intenta avanzar.

6' Emelec se muestra mejor en los primeros minutos y por ahora domina el encuentro.

4' Nuevamente Giménez entró solo por la banda izquierda pero no pudo pegarle bien al balón.

3' Giménez había quedado mano a mano pero la jugada se invalido al estar en posición adelantada.

2' En los primeros instantes Emelec intenta mantener el control del balón para avanzar contra el arco rival.

¡Comenzó el partido!

¡En instantes comenzaremos con la transmisión del encuentro!

Así luce el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo a poco más de media hora para que comience el partido Emelec - Deportivo Táchira.

Deportivo Táchira: Contreras; Lujano,Wilker, Martinez, Mosquera; Mora, Cermeño; Rojas, Gonzalez (c); Greco y Herrera.

Emelec: Dreer; Mina, Guagua, Pinillo, Baguí; Quiñónez, Gaibor, Guanca, Giménez; Mena y Stracqualursi.

¡Formaciones confirmadas!

La persona que impartirá justicia en el partido Emelec - Deportivo Táchira será el árbitro Raúl Orosco de 36 años de edad. Su última participación como juez internacional fue en la Copa América 2015 fue en el partido por el 3er y 4to puesto.

El estadio donde se realizará este encuentro Emelec - Deportivo Táchira será en el Reales Tamarindos de Portoviejo con capacidad para 25.000 espectadores. El recinto se encuentra localizado a unas cuatro horas aproximadamente de la ciudad de Guayaquil. Esta cancha es la sede alternativa que dispuso Emelec debido a la remodelación de su habitual estadio, el estadio George Capwell de Guayaquil.

Para este partido Deportivo Táchira tendrán tres ausencias, el Gerzon Chacón, el arquero Alan Liebeskind y Francisco Flores aunque podría sumarse uno más a la lista y sería César Gonzales.

En Emelec posiblemente se de el debut del argentino Denis Stracqualursi. También, está la posibilidad de que vuelva Óscar Bagüí, quien se recuperó de una lesión, mientras que las bajas confirmadas en el equipo del argentino De Felippe, el nacionalizado Marcos Mondaini y Gabriel Achilier, ambos por lesiones.

Por el lado del visitante, habrá que estar atentos a Édgar Pérez Greco. El jugador de San Crístobal de 34 años fue uno de los autores de la victoria ante Olimpia por 2-1 en la primera fecha del Grupo 7.

En el equipo ecuatoriano, el jugador a seguir es el jugador Ángel Mena. El delantero de 28 años tiene una gran carrera y 60 goles convertidos. Además, fue partícipe del equipo que fue tricampeón del campeonato ecuatoriano.

“Vamos con la ilusión de sacar un buen resultado, sabemos que es difícil pero no imposible. Debemos tratar de mejorar algunas cosas, tener más marca agresiva y manejar la pelota. Necesitamos aprovechar las fortalezas personales y colectivas para afrontar lo que se nos viene” fueron algunas de las declaraciones de Carlos Maldonado, técnico de Deportivo Táchira, en la previa del partido Emelec - Deportivo Táchira.

El entrenador de Emelec, Omar de Felippe declaró luego de la victoria sobre Deportivo Cuenca por la mínima y dijo: “Quizás no hicimos el mejor partido, pero cuando los jugadores pudieron atacar lo hicieron y cuando se tuvieron que defender lo hicieron como grandes. Eso es lo que le pedimos, luego los goles pueden venir, pero lo que no puede faltar es la actitud, y ahora ganamos por eso, porque los chicos nunca se entregaron”

En cuanto al historial, éste sera el primer encuentro entre Emelec y Deportivo Táchira. Por el lado de las estadísticas, el equipo ecuatoriano ha recibido 3 veces a equipos de Venezuela por Copa Libertadores. Venció 2-0 a Deportivo Portugués (1968) y 3-1 a Minerven (1994), mientras que perdió ante Estudiantes de Mérida 1-3 (1999)

En la vereda de enfrente se encuentra Deportivo Táchira, que se encuentra momentáneamente en la segunda posición tras vencer en Venezuela a Olimpia de Paraguay por 2-1.

El local no ha tenido un buen arranque en esta Copa Libertadores. En la primera fecha el equipo ecuatoriano perdió como visitante ante Pumas de la UNAM por 4-2.

¡Bienvenidos a una nueva transmisión en directo en VAVEL.com! Ésta vez llevaremos el minuto a minuto del partido Emelec vs Deportivo Táchira por la segunda fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores. ¡Comenzemos!