Paraguay extiende sus posibilidades de clasificación al vencer a Ecuador como local (2-1)

VAVEL Ecuador agradece su atención y extiende la invitación a seguir atentos a los contenidos. Dentro de poco será publicada la crónica - post partido. ¡Saludos fraternos!

PT | Paraguay vence 2-1 a Ecuador en un partido muy disputado en la media cancha. Los goles en Paraguay: Bruno Valdéz y Junior Alonso. Descontó para Ecuador: Felipe Caicedo desde la vía del penal

90' + 4' José Argote señala el centro del campo y dictamina el final del partido

90' + 4' Tiro libre que cae en el área ecuatoriana. Controla Dreer y sale en largo...

90' + 4' Falta de Oyola sobre Riveros que queda tendido en el gramado del Defensores del Chaco

90' + 3' Pase erróneo de Mena, recupera Paraguay

90' + 2' Domínguez lleva el balón hacia la esquina izquierda, recupera Paredes

90' + 1' Lateral en campo propio para Ecuador. Va Ayoví...

90' El cuarto árbitro señala +4' de adición en el partido

89' Mal rechazo de Luis Caicedo que deja rebote y dispara Ortíz, Dreer envía el balón al córner

89' Tarjeta amarilla para Matías Oyola por una falta sobre Almirón

89' Último cambio en Ecuador: ingresa Ángel Mena con el 14 y sale Cristhian Noboa con el 6

88' Segundo cambio en Ecuador: se retira Juan C. Paredes con el dorsal 4 e ingresa Jefferson Montero con el 7

87' Centro de Ayoví que rechaza Da Silva y el árbitro señala falta sobre el defensor

87' Jefferson Montero se prepara para ingresar en Ecuador

86' Falta de Richard Ortíz sobre Miler Bolaños

85' Centro de Ayoví muy cerrado que controla el portero Antony Silva

84' Falta de Bruno Valdéz sobre Antonio Valencia cerca del banderín del córner. Va Walter Ayoví al cobro

83' Disparo de Cristhian Noboa que se va desviado y muy elevado

82' Falta de Riveros sobre Miler Bolaños. El árbitro le exhibe la tarjeta amarilla al paraguayo

81' Tercer y último cambio en Paraguay: se retira Cáceres con el número 15 e ingresa Richard Ortíz con el dorsal 3

80' Se detiene el partido porque Víctor Cáceres se encuentra sentado en el gramado, el paraguayo acusa calambres

79' Pase largo de Ecuador y después de Paraguay. Las dos jugadas no hacen daño

78' Finalmente termina pateando Enner Valencia y el disparo se va desviado y muy alto

77' Falta de Cáceres sobre Enner Valencia. Va Walter Ayoví al cobro desde 25 metros

76' Primer cambio en Ecuador: se retira Jefferson Orejuela con el 18 y ingresa Matías Oyola con el dorsal 11

75' Desborde de Enner Valencia por izquierda que centra y Alonso envía al córner

74' Pase largo de Mina, salta Enner Valencia y Da Silva comete faltan sobre él

73' Remate de Felipe Caicedo que no tuvo la potencia necesaria para hacer daño. Silva controla

72' Se aplica el 'Fair Play': Cáceres devuelve el balón a Ecuador y Dreer sale jugando por abajo

71' Segundo cambio en Paraguay: se retira Iturbe con el dorsal número 8 e ingresa Pérez con el número 17

70' ¡GOL de Ecuador! Felipe Caicedo cruzó el remate desde el punto penal. Silva adivinóa dirección pero no llegó

69' Va Felipe Caicedo al cobro...

69' ¡Penal! Argote señala la pena máxima para Ecuador

69' Pase largo para Antonio Valencia que alarga su carrera, centra y...

68' Centro de Juan C. Paredes que va hacia el segundo palo y Enner Valencia no llega al cabezazo

67' Desborde de Paredes, lateral para Ecuador tras el rechazo de Cáceres

66' ¡GOL de Paraguay! Alonso toma el rebote y dispara fuerte hacia arriba. 2-0 en el marcador

65' Domínguez dispara desde fuera de área, Dreer deja un rebote largo

64' Centro de Iturbe desde allanar derecha que se va largo

63' Primer cambio en Paraguay. Ingresa Santander con el número 9 y se retira Lezcano con el 13

61' Posesión de balón repartida. Ecuatorianos y paraguayos pierden y recuperan el balón

59' Centro de Noboa que buscaba a Enner Valencia, este choca con Valdéz y el balón se pierde por el fondo

58' Posesión de balón de Ecuador que intenta hacer daño con pases asegurados

57' Falta de Domínguez sobre Paredes

56' Falta de Cáceres sobre Bolaños. El árbitro Argote no amonesta

55' Lezcano interna conectar con un pase desde la izquierda hacia el centro y Noboa corta

54' Salida para Silva en Paraguay

53' Larga posesión de balón de Ecuador que termina con un disparo desviado de Miler Bolaños

52' Mala salida de Ecuador que pierde el balón y ofrece un saque lateral a Paraguay

51' Iturbe va al cobro con su pierna zurda... remata y el balón se va por encima de la portería

50' Lezcano corre de afuera hacia dentro, Luis Caicedo se tira al piso y comete falta cerca de la línea del área grande

49' Junior Alonso protege el balón y Antonio Valencia comete falta cerca del banderín del córner

48' Felipe Caicedo domina el balón fuera del área, busca habilitar a Enner Valencia y Patiño corta el pase

47' Tiro de esquina sin peligro. Posesión de Ecuador que termina con un pelotazo de Ayoví

46' Posesión de Ecuador, Antonio Valencia encara a Alonso y este envía el balón a tiro de esquina

46' Inicia el segundo tiempo en el Defensores del Chaco

ET | Regresan los equipos al campo de juego

ET | Los árbitros ya están listos para dar inicio al segundo tiempo

45' + 2' Final del primer tiempo. Paraguay gana gracias al gol de Valdéz

45' + 1' Desborde de Valencia que juega para adentro erróneamente y Cáceres saca el balón

45' El cuarto árbitro exhibe el cartel que adiciona +2' al primer tiempo

45' Lezcano comete falta sobre Luis Caicedo

44' Posesión y pase largo de Ecuador que se va por la banda derecha. Patiño lo hace efectivo

43' Empujón de Enner Valencia sobre Cáceres. El ecuatoriano acusa un golpe del paraguayo cuando este estaba en el piso

42' Cobra Ayoví, cabezazo de Mina que baja el balón y Enner Valencia no puede patear por un cruce de Cáceres. Ecuatorianos piden penal y Paraguay sale

41' Desborde de Bolaños, pase al medio para Caicedo que domina dentro del área y dispara... roza en un defensor y tiro de esquina

40' Falta de Ayoví sobre Iturbe, cobra Da Silva y encuentra adelantado a Domínguez

39' Pase largo de Cáceres que buscaba a Iturbe pero el balón se va por línea de fondo. Saque para Esteban Dreer

38' Caicedo toma el balón por el centro del área, amaga, se perfila para su pierna izquierda y remata... débil, Silva controla

37' Ataque por izquierda de Paraguay. Riveros busca filtrar un pase y este se va largo

36' Buena combinación entre Bolaños y Ayoví que rompe la defensa paraguaya

36' Da Silva envía el balón al tiro de esquina después de un pase en largo de Paredes

35' Desborde de Domínguez que retrocede para Almirón, este centra y roza en Paredes. Balón al tiro de esquina

34' Pase largo de Noboa, no encuentra a Caicedo y el portero Silva controla y saca

33' Bolaños cobra en corto, recibe Enner Valencia que dispara y el portero Silva envía de nuevo el balón al tiro de esquina

32' Pase largo de Valencia, lucha Caicedo y Da Silva envía de nuevo al corner

31' Miler Bolaños hace efectivo el tiro de esquina y la defensa paraguaya lo rechaza

31' Incursión de Bolaños por la derecha, intenta habilitar a Antonio Valencia y Alonso envía al tiro de esquina

30' Resbalón de Luis Caicedo, Lezcano toma el balón se equivoca y recupera Noboa

29' Saque lateral para Ecuador, lo hace efectivo Walter Ayoví

28' Desborde de Almirón, encara a Paredes y este envía el balón al tiro de esquina

27' Tarjeta amarilla para Miler Bolaños. También se pierde el partido ante Colombia por acumulación de tarjetas

26' Pase largo de Ayoví, Enner Valencia no puede dominar y el balón se va por La banda izquierda

25' Pase filtrado de Noboa que no puede dominar Caicedo dentro del área. Salida paraguaya

24' Falta de Cáceres sobre Bolaños en media cancha

23' Saque lateral paraguayo que Alonso lo hace en largo. Caicedo rechaza violentamente el balón.

22' Pase largo de Mina que baja Enner Valencia y encuentra a Antonio Valencia. Posesión ecuatoriana en campo rival

21' Choque de cabezas entre Lezcano y Mina, los dos jugadores se recuperan sin complicaciones

20' Paraguay le impide crear juego ofensivo a Ecuador que juega en largo y pierde la posesión

19' Tarjeta amarilla para Cristhian Noboa. Con esta amonestación queda suspendido y no podrá jugar el próximo martes ante Colombia en Quito

18' Posesión de balón de Ecuador en campo propio. Noboa comete falta en media cancha

17' Paraguay recupera el balón, lateral desde la banda izquierda, lo hace Alonso

17' Salida para Ecuador con posesión de balón

16' Iturbe toma el rebote y dispara débilmente. Controla Dreer

15' Va Cecilio Domínguez al cobro del tiro libre. Aproximadamente 22 metros

15' Desborde de Domínguez que engancha hacia adentro y Noboa lo obstruye. Falta peligrosa a favor de Paraguay

14' Caicedo aguanta la marca, juega para Antonio Valencia que centra y encuentra a Caicedo, el árbitro dictamina fuera de fuego

13' ¡GOL de Paraguay! Bruno Valdéz pone el 1-0 con un cabezazo al arco libre

12' Rechazo corto de Enner Valencia, mala salida de Dreer

11' Domínguez va al cobro del tiro libre desde el costado derecho

10' Domínguez lucha con Ayoví por el balón. El ecuatoriano comete falta

9' Desborde de Almirón por la banda izquierda que intenta centrar, corta Paredes y el árbitro dictamina saque de portería

8' Pase largo que encuentra Enner Valencia, encara a Da Silva y el defensor gana el duelo. Salida para Paraguay

7' Incursión de Paredes por la banda derecha, pase al medio y... ¡Disparo de Enner Valencia! Se va por encima del horizontal

7' Antonio Valencia encara a Cáceres y Alonso, gana en velocidad pero corta Da Silva

7' Posesión de balón ecuatoriana

7' Tiro libre para Paraguay desde el medio campo. Juega por bajo, centro y se pierde por la última línea

6' Jefferson Orejuela reingresó al campo de juego. Hacen trabajos preconpetitivos Quiñónez y Oyola

5' Salida para Paraguay que mantiene la posesión de balón. Ecuador presiona en el bloque alto

4' Disparo desviado de Noboa que recogió un rebote

4' Se reaunda el partido con el tiro libre ejecutado por Walter Ayoví

3' Jefferson Orejuela y Miler Bolaños se encuentran con problemas físicos tras las entradas fuertes de los zagueros paraguayos

2' Fortísima falta de Valdéz sobre Bolaños

1' Primera incursión de Ecuador por la banda derecha. Riveros recupera con falta

1' ¡Saque inicial! Ya juegan Paraguay y Ecuador

El árbitro Argote sortea campo y pelota con los capitanes: Paulo Da Silva y Walter Ayoví

En el partido que abrió la fecha 13, Colombia venció 1-0 a Bolivia con gol de James Rodríguez desde el punto penal.

Alineación confirmada de Ecuador:

Alineación confirmada de Paraguay:

Alineaciones confirmadas de los dos equipos. Finalmente, los directores técnicos Arce y Quinteros confirman lo anticipado en VAVEL Ecuador.

El Estadio Defensores del Chaco no está lleno. La afición paraguaya sigue ingresando pero al parecer no alcanzará para que el estadio se llene a su máxima capacidad.

¡Iniciamos con la retransmisión del partido! Bienvenidos a VAVEL Ecuador.

¡Bienvenidos a la previa del partido Ecuador vs Paraguay en vivo! Aquí encontrarán toda la información necesaria para entender la situación de ambas selecciones. La retransmisión empezará el jueves desde las 17:00 hora ecuatoriana en VAVEL Ecuador.

De cara a la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Paraguay y Ecuador chocan por la Fecha 13 en el Estadio Defensores del Chaco.

El estadio Defensores del Chaco cuenta con aforo para 42.354 espectadores y se espera que este copado totalmente para este partido.

Para la hora del partido (20:00 de Paraguay y 18:00 ecuatorianas) se espera una temperatura de 27 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Precipitaciones del 2%, humedad al 74% y el viento a 6km/h.

Conozcamos más acerca de la convocatoria de cada una de las Selecciones y de allá se posibles alineaciones.

El director técnico Francisco Arce ha decidido convocar a 26 jugadores, a pesar de que se deben inscribir 23 para los partidos; de los cuales 20 juegan en el exterior y 6 en la liga paraguaya.

Las principales bajas son las de los delanteros Nelson H. Valdéz y Miguel Samudio. A continuación la convocatoria completa:

Junior Fernández, Jorge Moreira, Juan Patiño, Junior Alonso, Paulo Da Silva, Darío Verón, Gustavo Gómez, Bruno Valdéz, Hernán Pérez, Derlis González, Víctor Cáceres, Néstor Ortigoza, Miguel Almirón, Oscar Romero, Juan Iturbe, Federico Santander, Darío Lezcano, Ángel Romero, Edgar Benítez, Cecilio Domínguez, Antony Silva, Diego Barreto, Cristian Riveros, Marcos Riveros, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas

El director técnico paraguayo habló con los medios de comunicación y ahí respondió inquietudes sobre el estado físico de algunos futbolistas. Además, de ciertas dudas que se tenían con respecto al posible 11 que saltará al terreno de juego.

El estratega argentino-boliviano de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Gustavo Quinteros, en esta ocasión convocó a 24 jugadores: 16 juegan en el exterior y 8 en equipos ecuatorianos.

Renato Ibarra y Cristian Ramírez son las principales bajas por lesión. Este último, viajó desde Rusia -juega en el Krasnodar Fc- hasta Paraguay en donde fue revisado por los doctores de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente fue desafectado de la convocatoria porque los tiempos de recuperación no coinciden para que pueda actuar en alguno de los dos partidos próximos.

Renato Ibarra, a través de su cuenta de Twitter, cuenta que visitará a Ecuador para seguir con su recuperación. El extremo ecuatoriano es uno de los convocados fijos por Gustavo Quinteros y también es compañero del delantero paraguayo, Cecilio Domínguez, en el América de México.

A continuación la lista de convocados por Ecuador:

Alexander Domínguez, Esteban Dreer, Máximo Banguera, Juan C. Paredes, Mario Pineida, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Luis Caicedo, Robert Arboleda, Walter Ayoví, Cristian Ramírez (lesionado), Antonio Valencia, Ángel Mena, Cristhian Noboa, Pedro Quiñónez, Jefferson Orejuela, Matías Oyola, Gabriel Cortéz, Jefferson Montero, Marcos Caicedo, Fidel Martínez, Felipe Caicedo, Enner Valencia, Miler Bolaños.

Luis Caicedo, defensa central ecuatoriano, también habló brevemente con la prensa donde manifestó las ganas de Paraguay de ganar el partido y también de las posibilidades que tiene Ecuador de llevarse al menos 1 punto del Defensores del Chaco.

El árbitro de este partido será el venezolano José Argote, quién es uno de los diez referís sudamericanos preseleccionados por FIFA para el Mundial de Rusia 2018. "Cada dos o tres meses nos harán exámenes. Todos los días trabajo para mejorar. Nunca descanso, trabajo físicamente hasta en días de fiestas, aunque igual de importante es lo teórico, ver mucho fútbol, ver videos de jugadas. Saber inglés y francés aumentan las posibilidades de mejorar el rendimiento y quedar seleccionado", expresó el árbitro venezolano.

El equipo arbitral para este partido lo conforman los también venezolanos Carlos López como asistente número 1, Luis Murillo en la línea dos, mientras que el cuarto árbitro será el ecuatoriano Marlon Escalante.

Se han jugado doce partidos de la Eliminatoria, en donde se recuerda el espectacular inicio de Ecuador consiguiendo 12 puntos producto de victorias en sus cuatro primeros partidos. Mientras que Paraguay consiguió 7 puntos de 12 posibles. Repasamos los resultados:

Fecha 1: Argentina 0-2 Ecuador; Venezuela 0-1 Paraguay. Fecha 2: Ecuador 2-0 Bolivia; Paraguay 0-0 Argentina. Fecha 3: Ecuador 2-1 Uruguay; Perú 1-0 Paraguay. Fecha 4: Venezuela 1-3 Ecuador; Paraguay 2-1 Bolivia.

En la fecha 5, Ecuador y Paraguay se enfrentaron en el Estadio Olímpico Atahualpa de la cuidad de Quito y el resultado fue de 2-2. Fue un partido con una carga alta de emotividad: Enner Valencia marcaba el 1-0 al 19'. Paraguay, en ese entonces dirigida por Ramón Díaz, pasó a ganar 1-2 con goles de Darío Lezcano al 37' y 58'. Cuando la albiroja ya se preparaba para celebrar la victoria, Ángel Mena convirtió el gol del empate al 90'+1'.

Fecha 6: Colombia 3-1 Ecuador; Paraguay 2-2 Brasil. Fecha 7: Ecuador 0-3 Brasil; Paraguay 2-1 Chile. Fecha 8: Perú 2-0 Ecuador; Uruguay 4-0 Paraguay. Fecha 9: Ecuador 3-0 Chile; Paraguay 0-1 Colombia. Fecha 10: Bolivia 2-2 Ecuador; Argentina 0-1 Paraguay. Fecha 11: Uruguay 2-1 Ecuador; Paraguay 1-4 Perú. Fecha 12: Ecuador 3-0 Venezuela; Bolivia 1-0 Paraguay.

Ecuador busca su primera victoria visitando a Paraguay. En 12 partidos, se registran 12 triunfos de la alborroja, de los cuales, 7 son por Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación, presentamos las posibles alineaciones que utilizarán tanto Francisco Arce con Paraguay y Gustavo Quinteros con Ecuador:

Paraguay: Antony Silva; Jorge Moreira, Paulo Da Silva, Bruno Valdéz, Junior Alonso; Cristian Riveros, Richard Ortiz, Óscar Romero, Cecilio Domínguez, Néstor Ortigoza; y Federico Santander.

El estratega Arce apuesta a un esquema 4-5-1 con el cual busca tener el domino del balón y ganar la lucha en la media cancha. Óscar Romero y Cecilio Domínguez serán los encargados de la generación de juego ofensivo.

En la mañana de este jueves, el defensor central del AC Milan, Gustavo Gómez; dejó la concentración paraguaya porque tiene una sobrecarga muscular y viajará a Italia para recuperarse. El ex Lanús de Argentina se pierde la doble fecha de Eliminatorias con el equipo de Arce y Bruno Valdéz lo sustituirá en la zaga.

Ecuador: Esteban Dreer; Juan C. Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví; Christian Noboa, Jefferson Orejuela, Antonio Valencia, Enner Valencia; Miler Bolaños y Felipe Caicedo.

El entrenador Quinteros confía en el habitual 4-4-2 para darle equilibrio al equipo. Ante la ausencia de Cristian Ramírez, Walter Ayoví regresa con su experiencia al lateral izquierdo. Se apuesta a la velocidad de Antonio Valencia y Enner Valencia por las bandas y, pesar de que existen otros jugadores, los 'Valencia' buscarán desequilibrar él juego con su potencia.

Tabla de posiciones de la segunda Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018

Las figuras

Antonio Valencia y Cecilio Domínguez. El ecuatoriano: referente y capitán del seleccionado en su momento. Figura del Manchester United y titular indiscutible en el equipo de José Mourinho. El delantero paraguayo: jugador revelación del fútbol paraguayo. Figura y estrella de Cerro Porteño en 2016 en donde marcó 26 goles en 41 partidos. Actualmente en América de México en donde ha disputado 5 partidos y ya tiene 3 goles en su cuenta.

El resto de la Fecha 13 se jugará así: Colombia vs Bolivia 15:30, Uruguay vs Brasil 18:00, Argentina vs Chile 18:30 y Venezuela vs Perú 18:30.

El próximo martes, la fecha 14 se jugará de la siguiente manera: Bolivia vs Argentina 15:00, Ecuador vs Colombia 16:00, Chile vs Venezuela 17:00, Brasil vs Paraguay 19:45 y Perú vs Uruguay 21:15.

Como dato adicional: Paraguay ha participado en 8 Copas del Mundo, su mayor logro ha sido alcanzar los Cuartos de Final en Sudafrica 2010. Mientras que Ecuador ha participado en 3 Mundiales, siendo su participación en Octavos de Final de Alemania 2006 su mejor rendimiento.

En el ranking FIFA, actualizado el 9 de marzo de 2017: Ecuador ocupa la posición número 22 con 887 puntos. Paraguay está situado en el puesto 43 con 683 puntos.

Las Eliminatorias Sudamericanas están próximas a llegar a su fase final. Son 18 jornadas que deben jugarse y quedan menos de 10 meses para conocer a las 4 selecciones que clasifican automáticamente a la Fase de grupos de Rusia 2018 y a la selección que deberá jugar dos partidos: ida y vuelta por el repechaje, seguramente será ante un seleccionado de Oceanía.

En las jornadas 15 y 16, Ecuador deberá visitar a Brasil y recibir a Perú. Mientras que Paraguay deberá visitar a Chile y hacer de local ante Uruguay.

A lo largo de la semana se pudo conocer que la transmisión por televisión para Ecuador cambió de señal. Desde esta fecha, TeleAmazonas será el canal encargado de llevar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas para los fanáticos ecuatorianos por señal de aire. Mientras que DIRECTV también transmitirá los partidos por señal codificada para sus suscriptores.

Si estás viajando o en tu trabajo y no tienes cerca una televisión, ¡sigue este minuto a minuto del Paraguay vs Ecuador en vivo de hoy con VAVEL!