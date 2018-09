Barcelona SC se hace fuerte en la Copa y silencia el Estadio Único de La Plata al vencer a Estudiantes por 0-2

Víctor Carrillo (PER): Amonestados: Aimar (min. 30) Valencia (min. 31), Dubarbier (min. 55), Sappa (min. 61), TR Dubarbier (min. 72).

ÁRBITRO : Víctor Carrillo (PER): Amonestados: Aimar (min. 30) Valencia (min. 31), Dubarbier (min. 55), Sappa (min. 61), TR Dubarbier (min. 72).

El turno de Barcelona llegará el jueves 20 de abril cuando reciba a Botafogo en el Estadio Monumental Banco Pichincha

Mientras que Estudiantes de La Plata deberá recibir a Atlético Nacional el miércoles 19 de abril

El próximo partido de este grupo será entre Atlético Nacional y Botafogo, el próximo jueves 13 de abril desde las 19:45 de Ecuador

Momentáneamente, Barcelona SC es el líder del grupo producto de dos victorias: vs Atlético Nacional (L) 2-1 y vs. Estudiantes de La Plata 0-2. Estudiantes de La Plata ha perdido los dos partidos: vs Botafogo (V) 2-1 más éste partido

Los goles del partido los marcaron Jefferson Mena al 51' y Ariel Nahuelpán al 90' + 1'

90' + 4' ¡FINAL DEL PARTIDO! Barcelona SC consigue su segunda victoria, primera como visitante, en el grupo 1 de la CONMEBOL Libertadores Bridgestone

90' + 4' Centro de Cejas que cabecea Toledo pero la defensa de Barcelona SC rechaza

90' + 3' Estudiantes de La Plata busca descontar con un desborde por derecha de Otero que recibe una falta de Mena. Va Cejas al cobro

90' + 2' ¡GOL de Barcelona SC! Ariel Nahuelpán se encontró solo dentro del área y remató de zurda cruzado y pone el 0-2

90' + 2' Contraataque que comanda Valencia, conecta con Castillo este con Nahuelpán y...

90' + 1' Desborde de Pineida que pierde el balón en campo rival y Estudiantes recupera el balón

89' El árbitro Carillo indica que se jugarán 4 minutos más de adición

88' Centro de Schunke que encontró a Cejas pero el cabezazo fue muy débil y Banguera controló, dejando que el tiempo pase antes de sacar

87' Saque en largo de Banguera, Estudiantes de La Plata recupera la posesión de nuevo. Centro de Sánchez que se va muy largo y desviado

86' Posesión larga de Estudiantes de La Plata que terminó habilitando a Toledo, este giró y disparó, el balón dió en el vertical y no entró

86' Centro por bajo de Aguirregaray que se va muy largo y domina Banguera sin problemas

85' Córner para Barcelona SC que lo ejecuta Oyola en corto, centro de Pineida y fuera de juego de Aimar

84' Segundo cambio en Barcelona SC: se retira Esterilla e ingresa Segundo Castillo

83' Tarjeta amarilla para Leandro Desábato

83' Falta de Desábato sobre Ariel Nahuelpán que queda tendido en el piso

82' Centro con balón detenido de Cejas que encuentra a Desábato que roza el balón y encuentra a Banguera bien ubicado que domina el balón sin dar rebote

81' Primer cambio en Barcelona SC: ingresó Ayoví en lugar de Marcos Caicedo

80' Oyola habilita a Pineida y este a Caicedo, centro pasado y encuentra que Esterilla, remata de zurda y se va muy cerca del poste izquiero de Andújar

80' Ascacibar habilita a Otero y el jugador colombiano disparó muy desviado

79' Contraatque de Barcelona SC que comanda Caicedo, toca con Oyola, Estudiantes se repliega y Caicedo gana un saque lateral desde la banda izquierda

78' Centro de Cejas que rechaza Ariel Nahuelpán

77' Desborde de Aguirregaray por izquierda, Valencia comete falta y va Cejas al cobro. Suben los defensas centrales de Estudiantes para buscar un cabezazo

76' Centro de Sánchez que intentó dominar Toledo pero cae y Aimar rechaza el balón

75' Aguirregaray dominó el balón dentro del área y Oyola lo defendió, el jugador de Estudiantes cayó, pidió penal, pero el árbitro no sanciona nada, el juego sigue

73' Tarjeta Amarilla para Máximo Banguera por demorar su saque de arco

73' Habilitación de Ascacibar para Sánchez que centra y conecta con Cejas, el cabezazo se va por encima del horizontal sin ningún problema

72' Combinación entre Otero y Toledo que buscó disparar pero la defensa de Barcelona SC bloqueó

71' Segunda tarjeta amarilla para Dubarbier que ve la roja y se va expulsado del partido

71' Barcelona SC mantiene la posesión de balón en campo de Estudiantes de La Plata

70' Saque en largo de Andújar que se pierde por la banda izquierda

69' Remate de Cejas desde fuera del área que no llevó potencia suficiente para preocupar a Banguera, este controló el balón

68' Desborde de Dubarbier por izquierda que centra y Marques bloquea el balón

67' Disparo de Cejas que se va desviado y con poca potencia. Banguera se prepara para reaunudar el juego

66' Último cambio en Estudiantes de La Plata: se retiró Iritier y Aguirregaray ingresó en su lugar

65' El juego se detiene porque Pineida y Iritier tienen molestias físicas. Los cuerpos médicos de ambos clubes ingresan para asistirlos

64' Centro de Iritier que encontró a Toledo en el área, giró pero Aimer bloqueó el disparo

63' Esterilla ataca al espacio libre, habilita a Valencia que centra y Schunke cierra con lo justo. Finalmente, el balón rebotó en Castillo y Andújar se prepara para un saque de portería

61' Balón en largo de Desábato, lo baja Otero y habilita a Toledo que dispara de zurda pero el balón se va desviado por izquierda del arco

60' Tarjeta amarilla para Sappa, portero suplente de Estudiantes de La Plata por lanzar el balón violentamente contra Esterilla

59' Banguera buscó poner el balón en juego rápidamente pero Otero bloqueó

58' Centro de Iritier, conecta a Otero que intentó rematar pero estaba incómodo

57' Estudiantes de La Plata realiza dos cambios: Ingresa Toledo y Cejas reemplazando a Solari y Verón respectivamente

56' Barcelona SC mantiene la posesión en campo rival, domina el ritmo del juego

55' Castillo desborda por derecha, ingresa al área y dispara, Andújar envía el balón al córner

54' Falta de Dubarbier sobre Esterilla y el árbitro le muestra tarjeta amarilla

53' Centro de Pineida que rechaza la Schunke

51' ¡GOL de Barcelona SC! Jefferson Mina aprovecha el rebote y pone el 0-1 con un disparo de pierna derecha

51' Centro de Oyola, la defensa y portero de Estudiantes no rechazan y...

50' Disparo de Pineida desde fuera del área que bloquea Verón y Barcelona SC obtiene un tiro de esquina

48' Salida de Dubarbier por izquierda y Esterilla comete falta. Va Verón al cobro... el balón lo cabeceo Desábato pero se fue desviado

47' Rechazo de Aimar que controla Nahuelpán y se asocia con Caicedo y Castillo

46' Otero ingresa en el área y cae, todo Estudiantes pidió penal pero el árbitro no lo sanciona

46' Inicia el segundo tiempo del partido

45' + 1' Final del primer tiempo en el Estadio Único de La Plata, el marcador es de 0-0

45' + 1' Saque en largo de Banguera que compromete a la defensa de Estudiantes. Andújar sale del área y rechaza

45' Se adiciona un minuto más al primer tiempo

45' Falta desde atrás de Oyola sobre Verón

44' Centro potente de Esterilla desde la banda derecha que conecta con Castillo, el delantero intentó rematar con el taco pero el balón se fue por arriba

43' Desborde y centro de Castillo, Schunke rechaza el balón que llevaba peligro

42' Rechazo de Desábato por el costado izquierdo, gana el balón Verón

40' Córner que ejecuta Verón, rechaza Nahuelpán, Solari remata desde fuera del área y Banguera controla

39' Combinación entre Verón y Otero, este patea violentamente y controla Banguera

38' Rechazo de Estudiantes que controla y despeja Valencia.

36' Disparo sorpresivo de Verón desde el costado izquierdo, el balón se va desviado para el saque de arco de Banguera

35' Aimar envía al córner el balón tras frenar el ataque de Rodríguez

34' Taco de Caicedo que habilita para Oyola en la banda izquierda, centro y cabezazo débil y desviado de Nahuelpán. Saque de portería para Estudiantes

33' Desborde de Caicedo que controla Ascacibar y el balón se va para un saque de arco

32' Centro de Dubarbier, rechaza la defensa de Barcelona SC, el rebote lo toma Verón, dispara... y controla Banguera sin problemas

31' Tarjeta amarilla para Valencia de Barcelona SC por una dura falta sobre Iritier. Falta desde el costado izquierdo para Estudiantes

30' Tarjeta amarilla para Aimar en Barcelona SC por llevarse el balón y no permitir la reanudación del juego

29' Centro de Sánchez que conecta con Desábato pero el disparo se va desviado y por encima del arco

28' Oyola amaga con centrar, lo hace en segunda instancia, conecta con Nahuelpán que cabecea defectuosamente y el balón se va desviado

27' Pase de Oyola a Castillo que domina de espaldas al arco y Schunke le comete falta. Va Oyola al cobro

26' Oyola domina el balón por la media cancha y cae, pedía falta pero el árbitro Carrillo no señala nada

25' Centro de Schunke que no conecta con Otero. Tito Valencia gana el balón y da salida a Barcelona SC por la banda derecha

24' Barcelona SC no puede mantener la posesión de balón y Estudiantes la recupera en campo propio

22' Solari corre desde la derecha hacia el centro del área, el balón le queda para Sánchez que dispara desviado. Saque de arco para Banguera

21' Rodríguez corre por derecha pero se encuentra con la marca de Pineida, lateral para Estudiantes

20' Se reaunda el partido tras que Mena sea atendido por los médicos de Barcelona SC por un supuesto codazo

18' Media tijera de Desábato tras un tiro de esquina. El balón se va por encima del horizontal

15' Salida para Estudiantes de La Plata

14' Saque en largo de Banguera, gana Esterilla, juega para Oyola y este cambia de lado para Pineida, balón para Caicedo que es frenado con falta por parte de Sánchez

13' Falta de Oyola sobre Rodríguez en el costado derecho del área. Va Verón al cobro

12' Pase al espacio de Verón a Otero, sale Banguera y despeja el balón

11' Combinación entre Ascacibar y Rodríguez, este ingresa en el área, dispara... y córner tras un desvío

10' Solari y Pineida luchan por el balón en la banda izquierda, gana el ecuatoriano

9' Centro de Verón que cae en el área y despeja la defensa de Barcelona SC

8' Falta de Oyola sobre Verón en el medio campo

7' Salida en largo de Banguera, posesión para Estudiantes

6' Estudiantes mueve el balón de un costado a otro. Barcelona SC cierra bien los espacios en defensa

5' Estudiantes mantiene más posesión de balón. Barcelona SC busca hacer daño con contraataques a espaldas de los laterales del rival

4' Desborde de Caicedo, Sánchez lo marca y Barcelona SC tiene primer tiro de esquina del partido

3' Centro de Durbarbier que controla Banguera

2' Otero pisó el aérea del equipo ecuatoriano pero el balón se adelantó demasiado. Saque para Banguera en Barcelona SC

1' Incursión de Pineida por izquierda que se pierde. Saque lateral para Estudiantes

1' Inicia el partido entre Estudiantes de La Plata y Barcelona SC

Alineación confirmada de Barcelona Sporting Club: Banguera; Valencia, Mena, Aimar, Pineida; Marques, Oyola; Esterilla, Caicedo; Castillo y Nahuelpán.

Alineación confirmada de Estudiantes de La Plata: Andújar; Schunke, Desábato, Sánchez, Dubarbier; Ascacibar, Solari, Verón, Rodríguez, Iritier; Otero

¡Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Estudiantes de La Plata vs Barcelona Sporting Club en vivo, válido por la jornada 2 del Grupo 1 de la CONMEBOL Libertadores Bridgestone 2017.

El grupo 1 de está Copa Libertadores está conformado por: Atlético Nacional (COL), Barcelona Sporting Club (ECU), Botafogo (BRA) y Estudiantes de La Plata (ARG).

El cuerpo arbitral designado para este partido Estudiantes de La Plata vs Barcelona Sporting Club en vivo hoy será de nacionalidad peruana y es comandado por Víctor Carrillo que será el principal. Raúl Cruz será el asistente 1 y Víctor Raez el número 2. El cuarto árbitro será Henry Gambetta. Mientras que el asesor árbitros es de nacionalidad chilena y su nombre es Francisco Mondria.

El debut en esta edición de la Copa para Estudiantes de La Plata fue con derrota ante Botafogo (BRA) por 2-1 como visitante. Roger y Rodrigo Pimpão marcaron para el equipo brasileño, mientras que para el equipo argentino descontó Juan Otero.

Barcelona SC inició su participación en este grupo ante el vigente campeón de esta competición. El 14 de marzo recibió a Atlético Nacional (COL) en el Estadio Monumental de Guayaquil y logró remontar el partido para terminar con el marcador de 2-1. Jhon Mosquera ponía el 0-1 para el cuadro colombiano. Sin embargo, con goles de Jhonatan Álvez y Marcos Caicedo los toreros sumaron sus tres primeros puntos en este grupo.

Tabla de posiciones Grupo 1 Clasificación PTS PJ PG PE PP DF 1. Botafogo 3 1 1 0 0 1 2. Barcelona SC 3 1 1 0 0 1 3. Atlético Nacional 0 1 0 0 1 -1 4. Estudiantes LP 0 1 0 0 1 -1

La principal novedad para Estudiantes de La Plata es la posible incursión de su ídolo como jugador y presidente, Juan Sebastián Verón, que actualmente tiene 42 años de edad.

Las principales bajas de Barcelona SC son: Damián Díaz, suspendido cuatro partidos por la expulsión ante Atlético Nacional; Pedro Pablo Velasco lesionado y el uruguayo Jonathan Álvez que tiene un impedimento de salida del país por un problema legal.

Por la Primera División de Argentina, Estudiantes de la Plata jugó el pasado viernes ante Aldosivi como visitante con un plantel mixto entre titulares y suplentes. El resultado fue favorable para el pincha que venció por 1-4. En ese partido marcaron Matías Aguirregaray por duplicado, Sebastián Dubarbier y Juan Bautista Cascini.

Los dirigidos por Nelson Vivas ocupan la tercera posición del campeonato argentino con 37 puntos, detrás del líder Boca Juniors con 43 puntos y el segundo que es Newell's con 38.

Barcelona SC tuvo participación en la Copa Banco del Pacífico el pasado viernes ante Independiente del Valle como visitante, en donde obtuvo la victoria por 0-2 jugando con su plantel titular. Los goles del partido lo marcaron Matías Oyola y Ely Esterilla.

Al mando de Guillermo Almada, el equipo torero ocupa la quinta posición del torneo ecuatoriano con 12 puntos a falta de completar un partido ante Liga de Quito como visitante. Los líderes del balompié ecuatoriano son Delfín SC y Emelec, ambos con 19 puntos.