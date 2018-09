Sanción a colegiado por falta de profesionalismo

En la pasada jornada 15 de la Copa Banco del Pacífico, existió mucha polémica. El partido que más se destacó por estos incidentes fue el cotejo entre Universidad Católica y Barcelona SC en el cual los jugadores impusieron demasiada vehemencia por lo cual en varios trayectos del partido hubo jugadas que no terminaban con el balón en los pies del contrario, sino con golpes entre los jugadores de ambos equipos

La polémica "estalló" debido a la expulsión del delantero argentino Ariel Nahuelpán a los 62' minutos de juego. Tanta era la molestia que el máximo dirigente del club 'torero', José Francisco Cevallos, en la rueda de prensa se mostró disgustado con lo sucedido en dicho compromiso deportivo, confirmando que ya son reiteradas veces los malos arbitrajes en contra de su equipo (Barcelona S.C) y presentará cuanto antes su queja a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Tras las investigaciones, se llegó al veredicto de este particular y curioso caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomó la queja de 'Pepe Pancho' y decidieron sancionar por tres fechas al árbitro de dicho encuentro, el señor Guillermo Guerrero, debido a su mala participación en ese cotejo y por emitir 'datos falsos' en su informe del juego. La disparidad del criterio del árbitro sorprendió a la Comisión encargada de evaluar su desempeño. No es frecuente que se eliminen las sanciones a jugadores una vez terminado el partido, sin embargo, varios clubes y ex árbitros han calificado como acertada esta decisión por el error cometido en el partido.

Con esto, la dirigencia 'torera' y toda su hinchada quedó satisfecha ya que, según aseguran, se hizo justicia por la mala decisión tomada por el referee. Además pudieron levantar la sanción al jugador Nahuelpán el cual podrá actuar en la fecha 17 ya que este fin de semana Barcelona SC no tendrá participación porque el partido ante Liga de Quito quedó postergado.