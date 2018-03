¡Ya hay finalista!

Google Plus

Delfín S.C sabía que el gran día había llegado, estaba a tan solo un punto de su objetivo principal, alzarse como ganador de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol Copa Banco del Pacífico. En partido válido por la fecha 21 los cetáceos recibían a Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que se encuentra undécimo en la tabla de posiciones.

El estadio Jocay en la ciudad de Manta fue el escenario donde tuvo lugar el partido entre cetáceos y albos, un lleno total para ver como un equipo que a principio de temporada tenía como objetivo principal llegar a una copa internacional, estaba a punto de declararse ganador de la primera etapa y hacer historia. En partido simultáneo Macará recibía a Barcelona S.C, los toreros eran los únicos que podían evitar el festejo manabita, para esto debían vencer a los ambateños y el Delfín S.C no tenía que sumar frente a Liga de Quito

La furia de la hinchaba manabita se hacía sentir en el estadio Jocay, no dejaron de alentar al equipo durante todo el partido, más aun cuando la situación se complicó para los cetáceos, como un balde de agua fría llegó la noticia, Barcelona S.C anotaba su primer gol en Ambato, el ambiente se puso tenso, más aun cuando al minuto 44 Jhon Chancelor puso a ganar a Liga Deportiva Universitaria de Quito tras marcar en propia puerta. El marcador al final del primer tiempo favoreció a los azucenas 1x0, los manabitas merecieron mejor suerte pues durante los primeros 45 minutos fueron superiores pero poco eficaces.

Al iniciar el segundo tiempo el equipo manabita impuso una dinámica rápida en su juego, con esto buscaba darle vuelta al marcador y brindarle una alegría a todos los manabitas, bastaron dos minutos para que el estadio se levante en un solo grito de ¡Gol! Una de las figuras del campeonato ecuatoriano y del Delfín S.C Roberto “Tuca” Ordóñez con un soberbio golpe de cabeza venció al “Mono” Viteri y puso el empate.

El gol les dio una envión anímico a los manabitas, su juego empezó a tener transiciones rápidas de defensa ataque y empezaron a generar más posibilidades claras sobre el arco de Liga, tan solo 6 minutos después el marcador izquierdo Geovanny Nazareno marcó el segundo gol de los cetáceos, la fiesta comenzó en todo el estadio. Liga se desdibujo y el Delfín lo aprovechó.

A tan solo 5 minutos de final Roberto “Tuca” Ordóñez marcó su segundo gol en el partido, tras un quiebre de cintura burló el anticipo de Daniel Viteri y definió solo frente al arco, Delfín ya era el ganador pero faltaba la cereza del pastel, al minuto 42 Francisco Mera anotó la cuarta y provocó la explosión de toda la hinchada presente. Al final de los 90 minutos el marcador favoreció a los cetáceos 4x1, resultado que los proclama ganadores de la primera etapa del fútbol ecuatoriano y los pone en la Copa Libertadores 2018.

¿Hay algo que decir de Liga de Quito? Más dudas que certezas, un equipo que festejo su 9no aniversario de la consecución de su título más importante, la Copa Libertadores, con una goleada 4x1. Un técnico con poca autocrítica que mantiene a Liga en undécimo lugar, en zona de descenso y que parece no renunciará, jugadores que no dan la talla y extranjeros que no marcan la diferencia. Eso es lo único que se puede decir de Liga.