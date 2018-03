Delfín SC se toma el 9 de mayo

Google Plus

Con goles de Carlos Garcés, el equipo dirigido por Guillermi Sanguinetti, derrotó al equipo comandado por Marcelo Fleitas, con un mejor dominio de juego y efectividad al momento de atacar.

El primer tiempo resultó muy parejo para ambos equipos, existieron pocas oportunidades de gol tanto para el equipo manabita, como para el equipo machaleño que, por más que intentó, no pudo doblegar la defensa comandada por Francisco Silva.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron del Delfín SC quien dominó al equipo de Fleitas a pesar no contar con su figura Roberto “La Tuca” Ordoñez, quien no asistió al partido por el sensible fallecimiento de su madre.

Al iniciar el segundo tiempo, Fuerza Amarilla sufrió la baja por lesión del golero Jerónimo Costa quien fué que ser reemplazado por el experimentado Luis Fernando Fernández.

El Delfín SC empezó a mostrar su superioridad en ataque hasta que al minuto 66’, Carlos Garcés anotó el primer tanto tras un pase de Jacob Murillo y apresurada salida del portero Fernández.

A pesar del gol marcado, el equipo manabita no bajó los brazos y al minuto 70’, Carlos Garcés marcó de cabeza tras un magnifico centro de Marcos Cangá y con esto ponía el 0-2 en el partido.

Al minuto 82, Byron Cano puso el 1-2 tras un rebote en cuerpo del defensa Francisco Silva y así derrotó al portero Pedro Ortíz que a pesar del gol recibido, tuvo una gran actuación dentro del partido.

Con este triunfo, el equipo de la ciudad de Manta se anota en la lista de protagonistas y aspirantes a ganar la segunda etapa, para así llegar a ser campeón directo y ser el primer equipo de la provincia de Manabí en ser monarca del torneo local. Sin dejar de lado que ya es el primer equipo de esa provincia en clasificar a la Copa Libertadores.

Delfín SC se llevó su primer triunfo del año en el Estadio 9 de mayo, ya que en la primera etapa estos equipos empataron 1–1.

Así Formaron los equipos:

Fuerza Amarilla: J. Costa; D Corozo; P. Cifuentes; F. Alonso; M. Segura; W. Valencia; M. Yedro; M. Endara; A.García; J.Escobar; B. Cano.

Delfín: P. Ortíz; M. Cangá; F. Silva; J. Chancellor; G. Nazareno; M. Duffard; L. Luna; C. Malán; L. Chicaiza; J. Murillo; C. Garcés.