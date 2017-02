Barcelona y El Nacional bucarán los 3 puntos para salir de los puestos de abajo

Google Plus

Victoria de El Nacional ante el Barcelona. Foto: Apifoto

El equipo local será el Barcelona SC, pero no jugará en el Monumental de Guayaquil sino en el estadio 9 de Mayo de Machala ya que tras los incidentes en el partido Barcelona vs Macará, el equipo recibió la sanción de no poder jugar en su estadio en los próximos 3 partidos. Por esta razón, el actual campeón decidió jugar en la ciudad de Machala.

En lo deportivo, Barcelona tendrá la baja de dos jugadores muy importantes para el técnico Guillermo Almada. En la medular no estará el capitán Matías Oyola ya que fue expulsado por doble amarilla en el anterior encuentro frente al Delfín. El otro jugador que no saldrá al campo es Damián Díaz ya que fue diagnosticado con dengue. Otro jugador importante que es duda para el partido es el lateral Pedro Pablo Velasco, pero su incorporación en el 11 se definirá a última hora.

De esta forma, la posible alineación del Barcelona sería: Máximo Banguera; Mario Pineida, Jefferson Mena, Darío Aimar, Beder Caicedo; Gabriel Márques, Richard Calderón, Ely Esterilla, Marcos Caicedo, Washington Vera y Jonatan Álvez.

Por otra parte, tenemos al conjunto militar que llega a este encuentro igualmente tras malos resultados que lo dejan en la parte baja de la tabla de posiciones y fuera de la Copa Libertadores. El Nacional no presenta bajas para este encuentro y podrá contar con su equipo ideal para buscar un buen resultado ante un rival difícil. El Nacional se encuentra en la décima posición con tan solo un punto conseguido ante Universidad Católica, pero con un partido menos pospuesto ante Independiente del Valle ya que ambos jugaron la fase previa de Copa Libertadores.

Esta es la posible alineación de El Nacional: Darwin Cuero, Marco Montaño, Javier Quiñónez, Kevin Peralta, Rinson López, Roberto Garcés, Pedro Larrea, Michael Chala, Jorge Ordóñez, Bryan De Jesús y Félix Borja.

Este será el equipo arbitral para el encuentro:

Árbitro principal: Daniel Salazar

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Luis González

4to árbitro: Roberto Sánchez