Universidad Católica sigue con su invicto tras golear aLiga de Quito

Google Plus

Jugadores de Universidad Católica festejan la victoria. / Foto API

Apenas transcurridos 3 minutos del primero tiempo, Matías Defederico convirtió el primer tanto para el “Trencito azul”. Mientras que los albos intentaban reaccionar, al minuto 11 llegó el segundo gol a través de John Jairo Cifuentes.

Ya con dos goles a favor, en el segundo tiempo César Obando realizó su primera anotación en el campeonato y puso el tercer gol al minuto 75, sentenciando de esta manera la victoria para Universidad Católica.

Universidad Católica se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, producto de un juego efectivo, además de vistoso. La chatoleí no conoce la derrota. Mientras que los albos no han corrido con la misma suerte. Gustavo Munúa no ha podido encontrar un rendimiento acorde a las pretenciones de los albos. De los seis partidos jugados hasta el momento; han perdido tres, han empatado dos, y solo han logrado conseguir un triunfo.

Con este resultado, Universidad Católica sumó 12 puntos, mientras que Liga de Quito apenas tiene 5 puntos en la tabla de posiciones del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Para la próxima fecha, Universidad Católica recibirá a Independiente del Valle, en lo que promete ser un partido de alta intensidad y emotivo de principio a fin por la propuesta ofensiva de ambos clubes. Mientras que Liga de Quito debía enfrentarse a Barcelona SC, sin embargo, el partido se postergó por la participación de los toreros en la CONMEBOL Libertadores Bridgestone, por lo que el cuerpo técnico decidió que el primer equipo tenga el fin de semana libre.