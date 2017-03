Paraguay vs Ecuador en vivo hoy en Eliminatorias Mundial 2018 (0-0)

¡Bienvenidos a la previa del partido Paraguay vs Ecuador en vivo! Aquí encontrarán toda la información necesaria para entender la situación de ambas selecciones. La retransmisión empezara el jueves desde las 17:00 hora ecuatoriana en VAVEL Ecuador.

De cara a la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Paraguay y Ecuador chocan por la Fecha 13 en el Estadio Defensores del Chaco.

El director técnico Francisco Arce ha decidido convocar a 26 jugadores, a pesar de que se deben inscribir 23 para los partidos; de los cuales 20 juegan en el exterior y 6 en la liga paraguaya.

Paraguay vs Ecuador en vivo

Las principales bajas son las de los delanteros Nelson H. Valdéz y Miguel Samudio. A continuación la convocatoria completa:

Junior Fernández, Jorge Moreira, Juan Patiño, Junior Alonso, Paulo Da Silva, Darío Verón, Gustavo Gómez, Bruno Valdéz, Hernán Pérez, Derlis González, Víctor Cáceres, Néstor Ortigoza, Miguel Almirón, Oscar Romero, Juan Iturbe, Federico Santander, Darío Lezcano, Ángel Romero, Edgar Benítez, Cecilio Domínguez, Antony Silva, Diego Barreto, Cristian Riveros, Marcos Riveros, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas

El estratega argentino-boliviano de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Gustavo Quinteros, en esta ocasión convocó a 24 jugadores: 16 juegan en el exterior y 8 en equipos ecuatorianos.

Renato Ibarra y Cristian Ramírez son las principales bajas por lesión. Este último, viajó desde Rusia -juega en el Krasnodar Fc- hasta Paraguay en donde fue revisado por los doctores de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente fue desafectado de la convocatoria porque los tiempos de recuperación no coinciden para que pueda actuar en alguno de los dos partidos próximos. A continuación la lista de convocados por Ecuador:

Alexander Domínguez, Esteban Dreer, Máximo Banguera, Juan C. Paredes, Mario Pineida, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Luis Caicedo, Robert Arboleda, Walter Ayoví, Cristian Ramírez (lesionado), Antonio Valencia, Ángel Mena, Cristhian Noboa, Pedro Quiñónez, Jefferson Orejuela, Matías Oyola, Gabriel Cortéz, Jefferson Montero, Marcos Caicedo, Fidel Martínez, Felipe Caicedo, Enner Valencia, Miler Bolaños.

Partido Selección de Ecuador en vivo

El árbitro de este partido será el venezolano José Argote, quién es uno de los diez referís sudamericanos preseleccionados por FIFA para el Mundial de Rusia 2018. "Cada dos o tres meses nos harán exámenes. Todos los días trabajo para mejorar. Nunca descanso, trabajo físicamente hasta en días de fiestas, aunque igual de importante es lo teórico, ver mucho fútbol, ver videos de jugadas. Saber inglés y francés aumentan las posibilidades de mejorar el rendimiento y quedar seleccionado", expresó el árbitro venezolano.

El equipo arbitral para este partido lo conforman los también venezolanos Carlos López como asistente número 1, Luis Murillo en la línea dos, mientras que el cuarto árbitro será el ecuatoriano Marlon Escalante.

Se han jugado doce partidos de la Eliminatoria, en donde se recuerda el espectacular inicio de Ecuador consiguiendo 12 puntos producto de victorias en sus cuatro primeros partidos. Mientras que Paraguay consiguió 7 puntos de 12 posibles. Repasamos los resultados:

Fecha 1: Argentina 0-2 Ecuador; Venezuela 0-1 Paraguay. Fecha 2: Ecuador 2-0 Bolivia; Paraguay 0-0 Argentina. Fecha 3: Ecuador 2-1 Uruguay; Perú 1-0 Paraguay. Fecha 4: Venezuela 1-3 Ecuador; Paraguay 2-1 Bolivia.

En la fecha 5, Ecuador y Paraguay se enfrentaron en el Estadio Olímpico Atahualpa de la cuidad de Quito y el resultado fue de 2-2. Fue un partido con una carga alta de emotividad: Enner Valencia marcaba el 1-0 al 19'. Paraguay, en ese entonces dirigida por Ramón Díaz, pasó a ganar 1-2 con goles de Darío Lezcano al 37' y 58'. Cuando la albiroja ya se preparaba para celebrar la victoria, Ángel Mena convirtió el gol del empate al 90'+1'.

Fecha 6: Colombia 3-1 Ecuador; Paraguay 2-2 Brasil. Fecha 7: Ecuador 0-3 Brasil; Paraguay 2-1 Chile. Fecha 8: Perú 2-0 Ecuador; Uruguay 4-0 Paraguay. Fecha 9: Ecuador 3-0 Chile; Paraguay 0-1 Colombia. Fecha 10: Bolivia 2-2 Ecuador; Argentina 0-1 Paraguay. Fecha 11: Uruguay 2-1 Ecuador; Paraguay 1-4 Perú. Fecha 12: Ecuador 3-0 Venezuela; Bolivia 1-0 Paraguay.

Tabla de posiciones de la segunda Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018

Las figuras

Antonio Valencia y Cecilio Domínguez. El ecuatoriano: referente y capitán del seleccionado en su momento. Figura del Manchester United y titular indiscutible en el equipo de José Mourinho. El delantero paraguayo: jugador revelación del fútbol paraguayo. Figura y estrella de Cerro Porteño en 2016 en donde marcó 26 goles en 41 partidos. Actualmente en América de México en donde ha disputado 5 partidos y ya tiene 3 goles en su cuenta.

El resto de la Fecha 13 se jugará así: Colombia vs Bolivia 15:30, Uruguay vs Brasil 18:00, Argentina vs Chile 18:30 y Venezuela vs Perú 18:30.

El próximo martes, la fecha 14 se jugará de la siguiente manera: Bolivia vs Argentina 15:00, Ecuador vs Colombia 16:00, Chile vs Venezuela 17:00, Brasil vs Paraguay 19:45 y Perú vs Uruguay 21:15.

Como dato adicional: Paraguay ha participado en 8 Copas del Mundo, su mayor logro ha sido alcanzar los Cuartos de Final en Sudafrica 2010. Mientras que Ecuador ha participado en 3 Mundiales, siendo su participación en Octavos de Final de Alemania 2006 su mejor rendimiento.

En el ranking FIFA, actualizado el 9 de marzo de 2017: Ecuador ocupa la posición número 22 con 887 puntos. Paraguay está situado en el puesto 43 con 683 puntos.

¡Les invitamos a participar en la predicción del partido de @VAVEL_Ecuador en Twitter!