Barcelona SC cae derrotado en el estadio 7 de Octubre por una Universidad Católica pletórica

Barcelona SC estrenó delantera y cayó derrotado en el estadio 7 de Octubre. Foto: DR

El DT Almada tuvo un nuevo módulo de juego con los 'canarios' ya que no contó con los seleccionados quienes están concentrados para su partido del día martes 28. El estratega se plantó con tres zagueros, dos volantes de marca, dos volantes defensivos y un delantero definido. Así, Barcelona SC salió sumamente ordenado y veloz como se lo caracteriza, lo que le llevó a conseguir el primer tanto a los tres minutos, obra de Jonatan Álvez, quién, además, de dedicarlo a toda la hinchada presente, hizo una propuesta a su novia Priscila Madera pidiéndole matrimonio de una forma inesperada para todos los espectadores quienes quedaron sorprendidos por el acto del uruguayo

Los amarillos buscaron seguir manteniendo el resultado con una parte ofensiva que no podía concretar cada llegada y así, la Chatoleí, aprovechó su primer contraataque al minuto 34' para lograr el empate que puso en tensión a los locale, quienes fueron al descanso con preocupaciones por no poder dominar el partido. Así, los 'camaratas' pudieron tomar ventaja en el segundo tiempo con unas líneas ordenadas y un modo de juego oportuno para lograr el triunfo con uno de los goleadores del campeonato, John Cifuentes, quién gambeteó e hizo un sombrerito al golero Damián Lanza para anotar los dos tantos que cerraron esta fecha con un marcador preocupante para los dirigidos por Almada y toda la hinchada que esperó ver a un 'Kitu' Díaz más consistente y un Nahuelpán que alcance las expectativas del actual campeón, que no está en su mejor momento y se encuentra séptimo en la tabla de posiciones. Todo el 'Mundo Barcelona' espera que el equipo empiece a rendir acorde al esfuerzo de la dirigencia y al nivel individual de sus jugadores.

Universidad Católica sigue demostrando que con trabajo y convicción se puede cristalizar los anhelos de superación. Un par de fichajes acertados, mucho trabajo y actitud de todo el plantel, han hecho que el equipo católico sea admirado por propios extraños. Se encuentra segundo en la tabla de posiciones, detrás de Delfín SC y cada vez está más cerca su debut ante Petrolero (BOL) por la CONMEBOL Sudamericana.