Previa: enfrentamiento de polos apuestos entre Emelec y Clan Juvenil

Google Plus

El 'bombillo' en el remodelado Estadio G. Capwell. Foto: Página oficial Emelec

El Club Sport Emelec, tras haber empatado 0-0 el pasado jueves en un partido diferido por la Fecha 8 ante El Nacional, tendrá un enfrentamiento clave el próximo domingo ante Clan Juvenil el 9 de abril desde las 16:00. Este partido se llevará a cabo en el estadio George Capwell “Banco del Pacífico” de la ciudad de Guayaquil.

Los 'eléctricos', en su último partido, no pudieron doblegar la resistencia del 'rojo' que contó con una brillante actuación de su portero Johan Padilla. Mientras que el equipo sangolquileño de Clan Juvenil obtuvo su primera victoria en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, fue ante River Ecuador por 2-1.

Los objetivos de ambos equipos son muy distintos. Los dirigidos por Alfredo Arias buscan superar a Delfín SC y Universidad Católica en la tabla de posiciones y así ser líderes del torneo. La realidad del equipo de Carlos Sevilla es otra, el equipo es uno de los dos ascendidos de la temporada y se encuentra en la posición número 11, están enfocados en evitar volver a jugar en la Serie B la próxima temporada.

Los estilos de juego también tienen mucha diferencia ya que Emelec propone atacar constantemente al rival, mucho más en condición de local. Clan Juvenil se acomoda a la propuesta del rival, no teme jugar en largo y a ratos encuentra circuitos de juego eficientes para lastimar al rival.

El cuerpo arbitral del partido estará conformado por: Roberto Sánchez como central, Douglas Bustamante asistente 1, Juan Cruz asistente 2 y Ángel Hidalgo 4to arbitro. José Macías será el asesor de árbitros, finalmente a Diana Cueva como comisaría del encuentro.

La Fecha 9 del campeonato ecuatoriano inicia el día viernes con el partido entre Independiente del Valle y Barcelona SC. El sábado jugarán River Ecuador ante Macará, dejando para el domingo tres cotejos: Delfín SC vs El Nacional, Universidad Católica vs Fuerza Amarilla y Emelec vs Clan Juvenil. Liga de Quito y Deportivo Cuenca cerrarán la jornada el día lunes.