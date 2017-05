'Albos y militares' no levantan cabeza

Google Plus

Carlos Quintero celebrando el gol del empate Foto: Juan Ruiz

Siempre los encuentros entre Liga y El Nacional son atractivos, independientemente de su ubicación en la tabla de posiciones. Esta vez los cuadros capitalinos necesitaban sí o sí una victoria que les permita sumar y no estancarse en zona de descenso.

Las hinchadas de ambos equipos alentaron desde el inicio del partido, Liga Deportiva Universitaria salió con mucho ímpetu en los primeros minutos al igual que El Nacional, producto de esto es que el juego se volvió muy cortado por la presión que ejercían los jugadores en busca de la posesión del esférico, es así que al minuto 8' la primera jugada de peligro estuvo a cargo de los 'azucenas' mediante Felipe Rodríguez que incursionó en el área contraria rematando de pierna derecha a quemarropa ante el portero Johan Padilla que reaccionó muy bien desviando el tiro al córner.

Corrían los minutos y Liga era mas peligroso que Nacional, en un contraataque al minuto 12 que inició de un rechace defensivo de los 'albos' Jonathan Betancourt con potencia y velocidad ante la débil marca de los defensas militares sacó un remate cruzado al borde de la linea horizontal del área venciendo a Padilla que voló nada más para la foto, de esta manera los dirigidos por Munúa pasaban a ganar.

Después de la anotación de Liga, el juego se tornó monótono y predecible, los dos equipos carecían de precisión en los pases y de profundidad en el ataque, así finalizó el primer tiempo.

En la parte complementaria no cambiaría mucho la historia, y es que a Liga se lo notó con tranquilidad con el tanto que había convertido y se dedicó solo a defender el resultado, jugando al contraataque donde desperdició algunas chances claras de aumentar el marcador que al finalizar el partido le iban a salir caras esas imprecisiones de cara al gol, y es que el que "no las hace, las ve hacer", este popular dicho del fútbol se cumplió, porque al minuto 89 ya culminando el cotejo, Carlos 'el pichón' Quintero dentro del área azucena aprovechó una desconcentración de los defensas y con un remate fortísimo fusiló a Daniel Viteri que solo vio pasar el balón, es así que agónicamente surgió el empate, en el global del partido esa fue la única llegada manifiesta de gol para los 'criollos', claro está, que no la desaprovecharon.

Con este resultado ambos equipos se quedan con 9 puntos, superando a Fuerza Amarilla y Clan Juvenil que tienen 8 y 6 puntos respectivamente.