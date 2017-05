PREVIA: Liga Deportiva Universitaria vs Macará

Google Plus

Macará vs Liga Deportiva Universitaria, fecha 10 campeonato ecuatoriano 2017

Los dirigidos por Gustavo Munúa necesitan con urgencia una victoria para aliviar tensiones ya que desde hace dos meses que no logran sumar tres puntos en una jornada. El DT albo esta semana en medio de la crisis de resultados de parte de su plantel Liga Deportiva Universitaria, se mostró frustrado porque los resultados no han acompañado al plantel, manifestó que los puntos se han escapado en los minutos finales y el equipo no ha manejado los marcadores cuando está en ventaja. Una victoria le ayudaría al equipo 'azucena' como motivación de cara al partido del miércoles donde enfrentará a Barcelona en Guayaquil.

El conjunto "guaytambo" de su parte busca los 3 puntos, intentarán lograr la victoria en un reducto que visitaron por última vez en el 2013, el partido anterior ante Liga vencieron sobre el final en el Bellavista con anotación agónica de Carlos Arboleda, el DT Paúl Vélez aprovechará el mal momento que atraviesa la "U", los ambateños se ubican en sexta casilla con 16 unidades.

Árbitro central: Aníbal Orbe

Asistente 1: Luis González

Asistente 2: Marco Correa

Posibles Alineaciones:

Liga Deportiva Universitaria: Daniel Viteri; Norberto Araujo, Horacio Salaberry, Édison Carcelén; Jonathan González, Jefferson Intriago, Rubén Olivera, Fernando Guerrero, José Francisco Cevallos; Jonathan Betancourt, Hernán Barcos.

Macará: Osvaldo Cabral; Galo Corozo, Oscar Ayala, Moisés Corozo, Leonel Quiñónez; Ronal De Jesús, Diego Benítez, Jairo Padilla, Carlos Feraud, Carlos Arboleda; Juan Tévez.