Barcelona SC inicia la segunda etapa con derrota

Al inicio del cotejo, Barcelona SC concentró su ataque para intimidar el arco de Oswaldo Cabral. El área defensiva de los ambateños no permitió que el frente de ataque de los 'canarios' los superaran en las jugadas, ya que Barcelona SC iba por la revancha porque no pudo ganar a Macará como visitante en la última fecha de la primera etapa y esta vez significaba una opción para lograrlo. A pesar de que tuvo varias llegadas, no se consiguió el objetivo pues una vez más se iría del Bellavista con el marcador en 0.

Los 'toreros' nuevamente mostraron dificultades en ambas bandas, Ayoví y Esterilla llegaron a la línea del fondo y ensayaron centros que terminarían desviados y que no complicaron el área del rival.

Hubieron varias razones por las que los 'canarios' no pudieron superar a Macará: una de ellas fue la falta de participación en el juego del '9' visitante, Jonathan Álvez, quién estuvo ausente por lesión. Además, el potencial de 'Kitu' Díaz no estuvo al nivel que Almada esperaba, estuvo muy lento en su accionar y en el domino de balón, debido a esto, no logró concretar pases de gol, lo que desmotivó a la plantilla y se observó un desorden en la parte ofensiva, cambiando así el planteo inicial cuando Macará cerró bien sus líneas, especialmente la defensa. Así, el equipo 'ídolo de Ambato' intimidó a los 'amarillos', logrando controlar el partido una vez más.

Almada realizó tres cambios únicamente en la parte ofensiva: ingresaron al campo de juego Christian Alemán, Washington Vera y Erick Castillo. Sin embargo, el gol del local llegó al minuto 37 que partió de un centro que Tevez supo aprovechar y de cabeza superó al golero Maximo Banguera. Esto desestabilizó a los 'toreros' de cara al segundo tiempo.

Macará ingresó al campo de juego con la mentalidad de cuidar el marcador porque conocían las intenciones de Barcelona SC que se basaban en concentrar su juego en la parte ofensiva en busca del gol del empate. El volumen de jugadas colectivas de los ambateños fue superior en ambos tiempos, debido a esto se logró mantener el marcador con victoria local en el estadio Bellavista de Ambato.