Resultado Perú - Paraguay por fecha FIFA (2-1)

Paraguay : J. Villar; J. Moreira, G. Gómez, P. Da Silva, J. Alonso; V. Ayala, V. Cáceres, C. Riveros, A. Sanabria; É. Benítez, R. Santa Cruz. DT: V. Genes

Perú : P. Gallese; L. Advíncula, A. Callens, C. Ramos, I. Santillán; M. Velarde, J. Ballón, J. Vargas, C. Ascues; J. Deza, P. Guerrero. DT: P. Bengoechea

¡Final en Lima! Perú logró darlo vuelta, con la adversidad de un jugador menos, por 2-1 a Paraguay. Goles de Santa Cruz para los Guaraníes, y dos de Ascues para el local.

92m Remate fuerte de Ruiz que tapa bien Gallese.

91m Se jugará hasta los 93'

89m Expulsados Reyna (Perú) y González (Paraguay).

81m ¡Gol de Perú! El equipo de Bengoechea, con uno menos, logró darlo vuelta con una jugada de Carrillo y Reyna, y con una definición de categoría de Ascues. Perú 2-1 Paraguay.

77m Primero Reyna casi abajo del arco, y luego Vargas desde afuera del área. Ambos intentaron y erraron. Pudo haber sido el 2-1 para Perú.

Perú se despertó y ahora quiere ganarlo. Siguen empatados 1 a 1

72m ¡Gol de Perú! Ascues marca el empate después de un pase de Benavente. Perú 1-1 Paraguay.

71m Sale Ballón e ingresa Ascues, y sale Ramírez y entra Atoche en Perú.

66m Guerrero recibe la segunda amarilla, por ende ve la roja y debe abandonar la cancha. La primera amarilla la había recibido en el primer tiempo. Perú queda con 10.

55m Perú intenta con remates sin fuerza. En cambio Paraguay intenta con jugadas claras y pases de primera, por eso se merece estar arriba en el marcador.

50m Falta a Benavente, el cual gana un tiro libre. Reyna lo ejecutó pero se le fue muy arriba.

48m El recién ingresado Cáceres remata de afuera del área y la pelota pasa muy cerquita del palo. Sigue 1-0 a favor de los guaraníes.

Paraguay entra al segundo tiempo con tres variantes: Riveros entra por Ortiz, Cáceres ingresa por Riveros y Rojas juega en el lugar de Gómez.

Perú entra al segundo tiempo con tres variantes: se van Velarde, Deza y Ballón; ingresan Benavente, Carillo y Reyna.

¡Final de los primeros 45 minutos! Paraguay de visitante, le gana a Perú 1 a 0 con gol de Santa Cruz.

46m Tiro de esquina por parte de Deza, cabeceó Vargas y la tiró afuera.

44m Paolo Guerrero remata por primera vez en el partido y pasa cerquita del palo derecho del arquero paraguayo. Perú sigue perdiendo 1 a 0 contra Paraguay

42m ¡Gol paraguayo! Luego de varios rebotes, Roque Santa Cruz remata con derecha fuerte a la izquierda del arquero, que la ve pasar. Perú 0 - 1 Paraguay

37m Romero rescató una pelota de la línea, tiró el centro y Benítez remató fuerte a la izquierda del arquero, quien la mandó al córner.

Partido vibrante, con situaciones para los dos equipos. 25m y todo sigue en 0 para ambos equipos.

25m nuevo tiro libre para Perú, esta vez pateado por Vargas, pero también lo desvió. El partido es parejo, y continúa 0 a 0

22m Tiro libre para Perú ejecutado por Ramírez, el cual se va desviado por el palo derecho.

17m después de una jugada elaborada de Riveros, Da Silva y el remate pasado de Moreira, que el arquero obligado manda al córner.

11m jugada de Vargas por derecha, centro a su compañero Guerrero que con un remate suave, no le complicó la noche a Villar. Sigue 0 a 0

Hasta el momento es un partido parejo, ambos intentan pero no hay situaciones claras. 10m Perú 0 - 0 Paraguay 0

Arrancó Perú vs. Paraguay. 7m Perú 0 - 0 Paraguay 0

En minutos arranca Perú vs. Paraguay, y lo vivís por VAVEL

Goleadas históricas entre ambos equipos: Paraguay 5 - 0 Perú (16/11/1929) Copa América 1929, Perú 4 - 1 Paraguay (6/9/2003) Clasificación Mundial 2006

Paolo Guerrero es el máximo goleador peruano en actividad de la selección peruana con 21 anotaciones. Y de esta forma, se pone a tres goles de 'Lolo' Fernández (24 goles) y a cinco de Teófilo Cubillas, máximo artillero en la historia de la blanquirroja con 26 tantos. Paolo, con 30 años, tiene todas las chances de superar esta marca. Guerrero jugó su partido 55 con la selección peruana desde que debutó en el año 2004 ante Bolivia por las Eliminatorias a Alemania 2006. Su promedio actual asciende a 0,38 goles por partido con Perú.

Las selecciones de Perú - Paraguay se enfrentan hoy a las 22 hs. en el Estado Nacional.

Perú tampoco clasificó a la última Copa del Mundo y también se encuentra en un proceso de transición antes de este partido Perú - Paraguay . Sin embargo, el panorama es mejor que el de Paraguay. Luego de Brasil 2014, el combinado incaico jugó cinco amistosos, de los cuales ganó cuatro y perdió solamente uno: 3-0 frente a Panamá; 2-0 a Irak; 2-0 frente a Qatar; 0-3 ante Chile y 1-0 a Guatemala.

Tras no haber clasificado al Mundial de Brasil, y peor aún, quedando en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con tan sólo 12 puntos en 16 partidos, Paraguay comenzó una renovación. Sin embargo, la situación parece no haber cambiado, ya que tras la Copa del Mundo, el elenco guaraní disputó tres encuentros en los que empató 0-0 ante los Emiratos Árabes Unidos y cayó 0-2 ante Corea del Sur y 1-2 frente a China. Además no conoce la vistoria desde el 2013, cuando le ganó por 4 a 0 a Bolivia.

Dato de color: lo recaudado en el partido Perú - Paraguay será destinado para el Teletón, recordando que las ganancias del partido de ida fueron dirigidas a la ONG Aldeas Infantiles SOS Paraguay, que acoge a más de 700 aniños y niñas de 16 establecimientos.

La selección peruana presenta cuatro variantes con respecto a los 11 que presentó el viernes: Jean Deza por André Carrillo, Juan Vargas por Paolo Hurtado, Iván Santillán reemplazará a Yoshimar Yotún y Mario Velarde por Carlos Ascues.

Los goles del 2-1 que disputaron Perú - Paraguay: 71' tras un remate de larga distancia que termina desviándose en Alexander Callens, el primer tanto llegó a través de Ángel Romero. Sin embargo, la bicolor no decayó y buscó el empate. 74' Perú encuentró el descuento a través de un buen centro por derecha de André Carrillo. El balón va directo a la cabeza de Paolo Guerrero, quien solo tuvo que conectar para mandarla al fondo del arco. Cuando el partido estaba de ida y vuelta, con chances para ambos, la selección paraguaya encontró el segundo y definitivo tanto gracias a un penal (91'). La jugada se dio tras un cabezazo que termina chocando en la mano de Yoshimar Yotun. Derlis Gonzales no dudó y anotó el tercero a falta de dos minutos para el final.

El árbitro del encuentro Perú - Paraguay será el colombiano Wilmar Roldán.

Perú: la localía ha sido el gran aliado de Bengoechea, ya que así consiguió las victorias contra Panamá y Guatemala.