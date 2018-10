La casa lo quiere de vuelta

El momento de la Selección Peruana no es para nada claro y menos cuando un estrenado director técnico como Pablo Bengoechea no tiene un buen primer currículum con ella. El D.T uruguayo ha cerrado un debutante 2014 con poca aprobación por parte de la hinchada, luego de derrotas ante grandes equipos. No obstante, el futuro del popular 'Maestro' podría sufrir un radical cambio para 2015. Esto se debe a que según la prensa del país oriental, existe un interés por parte del histórico club Peñarol sobre estratega aún bajo contrato de la 'blanquirroja'.

No obstante, el 'charrúa' ha manifestado en varias ocasiones que su primer objetivo como entrenador es realizar una destacable Copa América con la Selección Peruana.

Cabe recordar que Bengoechea defendió los colores como jugador del conjunto 'Aurinegro' como jugador entre los años 1993 y 2003. Convirtiéndose en uno de los más emblemáticos personajes en la historia del club uruguayo con 7 campeonatos locales en su palmarés.

Bengoechea se convirtió en director técnico de la Selección Peruana en marzo de 2014, luego de la partida de su compatriota, Sergio Markarián, a no haber clasificado al equipo incaico al Mundial de Brasil. En 8 encuentros al mando del seleccionado nacional desde la partida de su mentor, el uruguayo ya cuenta con una currícula de 4 victorias (Panamá, Irak, Qatar y Paraguay) y 4 derrotas (Inglaterra, Suiza, Chile y Paraguay).