Se quedarían sin gozar

Sporting Cristal vive ambientes de preparativos para fiesta, luego de la derrota de Alianza Lima frente a Unión Comercio en Moyobamba el día de ayer. Este domingo, el conjunto del Rimac se medirá en una fecha clave ante Los Caimanes en Chiclayo, ya que de ganar, se coronarían como absolutos campeones del Torneo Clausura y segundos finalistas al Play Off nacional. Sin embargo, la escuadra que dirige Daniel Ahmed no se confía del todo. Esto se debe a que dos de sus figuras más importantes, el capitán Carlos Lobatón y el uruguayo Jorge Cazulo, aún no se recuperan de respectivas molestias tras el encuentro pasado en casa.

Desde el día domingo, luego del pasado encuentro, Carlos Lobatón regresó a los vestuarios presentando molestias en en la rodilla izquierda. No obstante, el capitán 'celeste' confía en una pronta recuperación. El técnico Ahmed esperará hasta último momento por la recuperación del simbólico jugador 'rimense'.

Por su parte, el caso de Jorge Cazulo es más delicado. El volante uruguayo había llegado al encuentro frente a Unión Comercio arrastrando una serie de molestias en el muslo derecho que se agraviaron durante el encuentro. El cuerpo médico de Cristal anunció que el popular 'Piqui' sufriría de una microrrotura fibrilar. Este diagnóstico no gustó para nada a la dirección técnica y se ordenó un inmediato y agresivo tratamiento a base de células madre para acelerar la recuperación del 'charrúa'.

Ambas lesiones mantienen en suspenso tanto al equipo como a la hinchada. Este viernes se realizarán las últimas pruebas de esfuerzo para determinar si Cazulo está apto para viajar a Chiclayo. Ahmed se encuentra pensando en un reemplazante adecuado para el volante.