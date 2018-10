Despedida con clasificación

La tarde solidaria que se preparó para dos niños con problemas de salud, anticipaba para los hinchas cremas un buen final. Todos iban con el optimismo de despedir a su equipo, Universitario, de la mejor manera, ganando y con eso poder clasificar a la Sudamericana 2015.

Al principio los 'cremas' no la tuvieron fácil, porque Aurich se adelantó en el marcador mediante Aldair Salazar. Pero aquello no sería impedimento para los jugadores de Universitario, que lograron empatar el partido gracias al tanto que marcó Raúl Ruidíaz. Las tablas en el marcador sirvieron para motivar al equipo, y lograr que remontaran el marcador mediante Edison Flores y por un autogol hecho por un defensa del 'ciclón'. Esto definió la gran alegría de los hinchas que fueron a despedir al equipo, y la cual aumentaba al saber que gracias a ese resultado, lograban clasificar a un torneo internacional. De hecho desde el inicio del campeonato, se esperó algo más.

Las cosas no se dieron como se esperaban, pero esta clasificación les alivia el dolor de no haber podido obtener el título nacional. Sólo quedaba aplaudir y despedir al equipo, a los jugadores que ya se van y no podrán seguir defendiendo la camiseta, que se rajaron para poder lograr alzar la copa. Para otros queda la bronca de que si no se alcanzó el título, fue porque en el transcurso de la temporada se vinieron dando hechos desafortunados.

Así como hubieron chicos que defendieron al equipo, hubieron otros a los que pareció que les daba igual. Las portadas de los diarios ya no eran positivas, ahora estas contenían "ampays", en los que salían con mujeres o borrachos antes de un partido. Y el último acto de indisciplina fue la gota que derramó el vaso, ese que cometió Alexi Gómez. Algunos aún no perdonan estos sucesos, los cuales sienten que por esto no se avanzó a un final completamente feliz.

Se fue un año sin un mayor logro, pero aún vendrán muchos más, los cuales serán los mejores y se volverá a la senda de los títulos y vueltas olímpicas. ¡Ya llegará, 'cremas', ya llegará!