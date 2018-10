¡Gracias, capitán!

Cada historia tiene su fin. El capitán de Alianza Lima esta temporada, Walter Ibáñez, no seguirá en el conjunto íntimo la siguiente temporada porque su mánager no llegó a un buen acuerdo con Susana Cuba, administradora permanente de los grones.

Se conoce que su representante, Gonzalo Madrid, no supo llevar bien las conversaciones con 'La tía Susy' y no llegaron a un trato para que el defensor renueve por un año más. Se sabe también, que la razón principal para que Madrid diga 'no', es que le querían reducir el sueldo al jugador de 30 años.

Walter Ibáñez marcó 25 goles desde su llegada. Llegó en 2012 para la Copa Libertadores de ese año, pero los grones no pasaron de fase de grupos. En 2013, hizo 10 goles. Este 2014 llegó a los 9 goles, de los cuáles seis fueron desde la vía de penal. Es el defensor extranjero más goleador del club de La Victoria. Ya entró en la historia...

Como jugador de Alianza pudo dar la 'vuelta olímpica' en el título obtenido del Torneo del Inca este año en Mayo luego de vencer por penales a la Universidad San Martín en una final de infarto. Levantó el 'plato' y celebró con el Comando Sur.

Ahora, el conjunto victoriano deberá buscar a su reemplazo rápido. Ya que la pretemporada que harán para la próxima temporada será en Madrid, España. Saldrán de Lima en dos grupos: el 3 y 4 de Enero. Recordemos que ya van dos años consecutivos que realizan los preparativos para el inicio del campeonato en la 'Tierra Madre'. Lo hacen en el Club La Manga.