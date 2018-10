El encuentro entre Juan Aurich y Sporting Cristal fue una final caliente en donde sucedió de todo: Buenas jugadas, gritos, calor de la hinchada y bloopers. Pero en este último se tuvo que resaltar debido a la actuación de ambos porteros. Es por ello que el guardameta de Aurich, Erick Delgado, tuvo que hacer una autocrítica luego de cederle dos tantos simples a Írven Ávila, delantero de Cristal. El titular del 'ciclón' fue certero con sus declaraciones después del partido en donde mostró toda su molestia y bronca.

Con el primer tanto, que fue de lamento para muchos espectadores, Delgado buscó poner a todos los miembros de su equipo bajo el mismo saco. "Esas dos jugadas fueron nuestras", dijo molesto el portero ante la prensa.

El popular 'Loco' también afirmó que el equipo no llegó al Estadio Elías Aguirre con mentalidad ganadora. "No lo entramos a jugar como si fuese una final, me voy con un fastidio terrible", afirmó.

No obstante, la autocrítica no fue del todo negativa. Delgado afirmó que durante el segundo tiempo, Aurich fue más al no dejar de buscar el empate. "Fue un tiempo para cada uno y creo que merecíamos más", dijo Erick con cierto alivio.

Delgado tendrá la oportunidad de redimirse ante la hinchada chiclayana al enfrentar este miércoles a Sporting Cristal en el partido de vuelta en el Estadio Nacional.