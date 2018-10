Lo sufre el cervecero

Incertidumbre es una palabra que no ha dejado de circular en La Florida. Ahora, los hinchas de Sporting Cristal vuelven a preocuparse ya dos de sus piezas fundamentales para frenar a Juan Aurich, tendrán que ausentarse para el segundo duelo del Play Off. Una vez más, el conjunto que dirige Daniel Ahmed tendrá que buscar variantes, luego de que Horacio Calcaterra y Paolo de la Haza, volantes del club 'celeste', hubiesen llegado a la acumulación de tarjetas de amonestación durante el primer enfrentamiento en Chiclayo y se tengan que perder el encuentro de vuelta en Lima.

El gerente general de Sporting Cristal, Carlos Benavides, manifestó su dolor y su inquietud debido a las suspensiones de ambos mediocampistas 'rimenses'. "Me ha llamado la atención porque hace años venimos jugando con el sistema del Play Off y al ser una nueva etapa del campeonato se borran las tarjetas".

No obstante, el hincha 'celeste' no se siente del todo decepcionado, debido a que este miércoles, será la reaparición de Jorge Cazulo en equipo. El volante uruguayo se ausentó durante el encuentro en Chiclayo debido a la suspensión recibida durante el duelo frente a Alianza Lima por la final del Torneo Clausura. El defensa Renzo Revoredo también reaparecerá en el Estadio Nacional por mismos motivos. Se espera también que el zaguero Luis Abram también haga su regreso, luego de no estar presente durante el duelo pasado debido a una lesión.