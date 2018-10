Se arma el 'edil'

Deportivo Muncipal consiguió hacer su ansiado regreso a la Primera División a base de veteranos que dejaron todo en la cancha. Es por ello que 'La Academia' no se quedará de brazos cruzados y empezó de una vez por todas en el mercado de pases para la temporada 2015. El conjunto 'edil' ya cuenta con los servicios del delantero Juan Diego Gonzáles-Vigil (ex Alianza Lima) y del defensa Orlando Contreras (ex León de Huánuco).

Ambos refuerzos fueron presentados hoy en las instalaciones de Municipal. Lugar en donde llegaron a un acuerdo por toda la temporada 2015. Las nuevas adquisiciones 'ediles' compartirán vestuario junto con los también veteranos Aldo Olcese y el japonés Masakatsu Sawa. Quienes también renovaron para la próxima temporada.

Por otro lado, se especula de una posible llegada de Nolberto Solano para ser el nuevo director técnico de Deportivo Municipal. El 'maestrito' ya ganó experiencia como D.T en Universitario de Deportes y en José Gálvez. Por ello, el nombre de Solano suena fuerte en las instalaciones de 'La Academia'. Roberto Pompei sería la segunda opción.