Tres más para completar

Alianza Lima ya piensa en la manera de cómo va a pelear la temporada 2015. Durante este último mes, el equipo 'blanquiazul' de Guillermo Sanguinetti ya ha logrado contar con los servicios del veterano portero, Leao Butrón; el lateral Juan Diego Li, el zaguero central Fernando Canales y el delantero Osnar Noronha. Sin embargo, los 'victorianos' quieren más y ahora buscarán ir por los jales con más peso. Entre ellos, tres están marcados con resaltador en la lista de posibles fichajes para este verano.

Carlos Ascues

El votado como el mejor jugador de la era Pablo Bengoechea en la Selección Peruana es el principal jugador a seguir en la institución 'íntima'. Ascues, de 22 años y forjado en las canteras de Alianza, ya tuvo la oportunidad de defender los colores del club entre 2011 y 2012 en Primera División. Habiendo debutado como un defensa central, ha variado en diversas posiciones durante su corta carrera. Llegando a convertirse hasta en la pieza clave en cuanto a los goles con la selección bicolor durante los amistosos internacionales. La directiva de Alianza Lima solamente espera que Ascues logre desvincularse totalmente del Panetolikos griego, club dueño de su carta de pase y en donde no posee mucha continuidad.

Jean Deza

Otra de las promesas que trajo la etapa Pablo Bengoechea en la selección nacional, el delantero de 21 años ya tuvo la oportunidad de marcar un gol en la Liga de Francia con el Montpellier. Sin embargo, durante los últimos partidos, el club francés no le ha dado la continuidad que se merece, optando por delanteros más conocidos por la hinchada. El pleito de su agente Ronald Maroni con la dirigencia 'gala' le daría un plus a que el atacante pueda acercarse cada vez más a Matute. El regreso al Perú no es una mala idea tanto para Deza como para su manager.

Junior Viza

Ex 'blanquiazul' en dos ocasiones y pieza clave en el subcampeonato nacional con Juan Aurich, el volante ofensivo acabó su contrato con el 'ciclón', una vez dado por terminada la final frente a Sporting Cristal el pasado domingo. El popular 'cuchara' manifestó también que uno de sus deseos es jugar la Copa Libertadores junto con Alianza Lima. El atacante de 29 años participará este 28 de diciembre en el denominado 'Partido de las Estrellas', junto con otros ex cracks que defendieron la camiseta 'blanquiazul' como Claudio Pizarro y André Carrillo. Aquella noticia enciende más la chispa de especulaciones en Matute.