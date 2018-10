Retrospectiva 'íntima'

Lo bueno

Copa Inca y retorno a la Libertadores

Pese a haber sido el torneo preparatorio inicial del año, este tuvo sus méritos. En este campeonato, Alianza Lima mostró lo mejor de su repertorio para hacerse con la obtención del título en una acalorada final ante la Universidad San Martín. Aquel logro mas la realización de un buen Torneo Clausura, le valió el regreso a la Copa Libertadores. Los 'grones' se enfrentarán en enero en a Huracán de Argentina por la fase previa.

Personas en quien depender

Finalizada la temporada, los hinchas 'blanquiazules' eligieron al volante Julio Landauri como el mejor jugador de la temporada 2014. El mediocampista fue clave en los partidos en los que Alianza necesitaba salvar su cabeza para poder seguir en carrera. Por otro lado, el atacante Christian Cueva llegó para reforzar al club durante la etapa Clausura. Su llegada fue salvatoria y complementaria para Landauri en cuanto a al estilo de Juego que buscaba Sanguinetti. Landauri ya confirmó su 2015 con la camiseta 'grone'. Sin embargo, el destino de Cueva sigue siendo incierto tras ciertas riñas con la directiva.

Lo malo

Se escapó otra vez

El objetivo de todo club peruano es solo uno, el título nacional. Guillermo Sanguinetti buscó armar al equipo correcto para poder hacerse con el título número 23. No obstante, los 'íntimos' dejaron escapar varias oportunidades; sobre todo durante el Torneo Clausura. Cuando los play off parecían un sueño a punto de cumplirse, Alianza armó una guerra sin cuartel de 3 distintas finales ante Sporting Cristal. Un duelo en el que los 'celestes', por moral, terminaron venciendo en Arequipa y consolidando en Trujillo ante Juan Aurich. Este 2015 serán 9 años en los que el equipo victoriano no conoce la gloria nacional.

No hubo estilo

"El espectáculo es ganar" fue el lema por el cual Alianza Lima basó su temporada 2014. Sin embargo, esta idea disgustó a muchos hinchas del equipo 'íntimo'; ya que desafiaba los fundamentos del fútbol pícaro de los 'grones'. Varios analistas no llegaron a comprender la manera de ataque y defensa del conjunto 'blanquiazul' y algunos hinchas afirmaron que el sistema y las tácticas inéditas de Sanguinetti eran nulas.

Lo feo

Economía y maltrato de jugadores

No es la primera vez que sucede con un jugador extranjero. La mayor evidencia de que algo anda mal económicamente en Alianza Lima se dio en el reciente caso de Walter Ibáñez. La administración temporal 'blanquiazul' de Susana Cuba optó por rescindirle el contrato, luego de que el zaguero se haya negado a un rebaje de sueldo. El ahora ex capitán 'intimo' anda en busca de nuevo club y anunció que es probable de que no vuelva a usar la camiseta 'victoriana'. Mal final para uno de los jugadores más apreciados de Alianza.