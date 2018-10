Hacia nuevos rumbos

No se va de la mejor manera. Algunos hinchas hasta lo responzabilizan del subcampeonato de Juan Aurich frente a su ex equipo, Sporting Cristal. Sin embargo, el arquero Erick Delgado se tomó vacaciones del club chiclayano con la cabeza en alto y sin una firma confirmada. Todo parece indicar que no habría un acuerdo entre el veterano portero y la dirigencia del 'ciclón'.

¿Qué le espera al popular 'loco'? Existen tres opciones que podrían ser la próxima parada del experimentado guardameta de 32 años.

Melgar

El conjunto arequipeño se quedó sin portero fijo tras la partida de Leao Butrón a Alianza Lima. Es por ello que Melgar estaría interesado en los servicios de Delgado bajo los tres palos. El D.T del 'domino', Juan Reynoso ya dirigió al 'loco' durante su etapa en Sporting Cristal en 2011. Un período que no tuvo la mejor de las relaciones y se manifestó con el club 'celeste' al borde del descenso.

Universidad San Martín

Los 'santos' poseen a uno de los porteros más pedidos del momento, Pedro Gallese. Es por ello que en caso de que se de una partida del cotizado guardameta, el club de Santa Anita estaría dispuesto a interesarse por los servicios del aún arquero de Juan Aurich.

Deportivo Municipal

Con ganas de volver a ser considerado como uno de los clubes A1 del Perú, el club 'edil' ha empezado con su estrategia para pelear durante la temporada 2015: con veteranos. Jugadores como Juan Diego Gonzáles-Vigil y Orlando Contreras, ya están a disposición para hacer jugadas con Masakatsu Sawa y Aldo Olcese. Un conocido portero es lo último que le faltaría a Municipal para completar el plan.