Perú: Surf 2014

Analí Gómez y Selección Peruana de Tabla Campeones del Mundial ISA 2014

En la playa de Punta Rocas (Lima-Perú) se llevó a cabo el aniversario número 50 de la ISA (International Surfing Association) y en esta oportunidad, el equipo peruano compuesto por Analí Gómez, Melanie Giunta, Gabriel Villarán, Sebastián Alarcón y Cristobal de Col, se alzaron con la medalla de oro en el Aloha Cup y Analí Gómez conquisto su primer título mundial logrando los puntos suficientes para que los nuestros se lleven el oro por equipos, y segundo en total.

Joaquín del Castillo Campeón Pro Junior Latinoamericano

El local de Punta Hermosa, Joaquín del Castillo, se llevó el campeonato latinoamericano – circuito ALAS- en la categoría pro juvenil, que reúne a los mejores deportistas de esta disciplina hasta los 20 años.

ISA China Cup

A unos días de haber conquistado el Mundial ISA, el equipo peruano quería más, esta vez, con un nuevo equipo, formando por Analí Gómez, Miluska Tello, Sebastián Alarcón, Lucca Messinas, Miguel Tudela y Juninho Urcia, vencieron a las delegaciones de Australia y Sudáfrica, para llevarse la presea dorada en el China ISA Cup. En la rama femenina, Miluska Tello se llevó el oro al vencer en la final a la australiana Jessica Grimwood quien lidero gran parte de la final. En la rama masculina Juninho Urcia y Miguel Tudela se quedaron con las preseas de plata y bronce respectivamente.

8 medallas de oro en los II Bolivarianos de Playa

La delegación peruana lideró el surf en los Bolivarianos de Playa Huanchaco 2014 ganando 8 de 12 finales. Entre las medallas que lograron están: Aloha Cup (Anali Goméz, Carlos Mario Zapata, Lucca Messinas y Lucas Garrido Lecca), Prone Race masculino (Luis Eduardo escudero), Pronce Race Femenino (Rocío Larrañaga), Stand Up Paddle (Tamil Martino), Stand Up varones (tamil Martino y Jarita Gómez), Stand Up Surf mujeres (Brissa Málaga), Bodyboard Drop Knee (osé Manuel Rodríguez), Longboard, (Lucas Garrido Lecca y Juan José Corzo),