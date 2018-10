Paolo Guerrero es considerado como 'mejor jugador' del Corinthians

Es tan querido por los hinchas, así como por los compañeros el cuerpo técnico. El delantero peruano, Paolo Guerrero, ha convertido su nombre en sinónimo de ídolo en el Corinthians de Brasil. Equipo que partió para Estados Unidos para disputar un estelar partido de pretemporada ante el Bayer Leverkusen de Alemania.

Para promocionar el encuentro, el 'Timao' hizo un vídeo en donde se muestra un recuento de los mejores momentos del club brasileño, así como sus mejores jugadores. El 'depredador' es uno de los jugadores sobresalientes de la muestra junto con leyendas como Rivelino, Carlos Tévez, Sócrates y Ronaldo a ritmo del tema We Will Rock you de la popular banda inglesa Queen.

El Cornthians se enfrentará primero al también alemán Colonia en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando el 15 de enero y al 'farmacéutico' alemán el 17 de enero en el EverBank Field de la ciudad de Jacksonville, Florida. Previo a aquellos encuentros, se transmitirá en las pantallas dicho video.

El plantel del 'Timao' también tendrá el honor de ser invitado estrella durante el desfile diario tradicional de Disney World.