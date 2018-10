A-Prieto-S

Cuestiones del 'peruanismo'. Ante un ambiente de esperanza generado tras la victoria sobre Ecuador, la Selección Peruana Sub 20 cayó goleada de vergonzosa manera por 6-2 ante Argentina en lo fue la segunda fecha del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se disputa en Uruguay. Al equipo del Víctor Rivera no le queda otra mas que pensar en los duelos frente a Bolivia y Paraguay para seguir respirando.

Como bien fue mencionado antes, se pensaba que el equipo peruano iba a dar de qué hablar para bien tras la victoria frente a la escuadra ecuatoriana. Sin embargo, los nervios jugaron en contra de la 'bicolor al momento de enfrentar a Argentina.

La primera evidencia, llegó por medio del nefasto y garrafal error cometido por el portero Daniel Prieto. Al momento de intentar frenar el balón, este se despejó de sus manos; dando por hecho el primer tanto argentino y lo que podría ser el peor 'blooper' del campeonato. La actuación de Prieto habría sido la más criticada del encuentro. Lo peor estaba por venir tras el autogol de Brian Bernaola.

Con una confianza ya totalmente agrandada, los argentinos no dejaron de castigar a la defensa peruana. Otro error de la 'bicolor', esta vez, por parte del zaguero central Luis Abram, dio por servido el tercer tanto 'albiceleste' marcado por Ángel Correa. Giovanni Simeone puso el cuarto tanto a los 42' antes de finalizar el primer tiempo.

Esperanza 'aguada'

Durante el complemento, Perú aprovechó impresionantemente a una defensa argentina desmoronada con un gol de Aurelio Gonzáles-Vigil y otro de Beto da Silva, que llegaron en cuestión de solamente un minuto. La esperanza peruana del empate parecía empezar a encenderse.

No obstante, esta esperanza que parecía tan frágil, duró un santiamén. Ya que el verdugo de esta, Suárez, pudo aprovechar el error de Alexis Cossio quien dio un errado rechazo al medio del campo. Finalmente, a poco de finalizar el encuentro, Simeone reapareció para concretar el doblete y el castigo.

Con este resultado, Perú queda tercero en la tabla con sus tres puntos. No obstante, las esperanzas siguen intactas para el equipo de Rivera. En sus próximos enfrentamientos, tendrán a Bolivia y a Paraguay.