Oblitas: "El nuevo técnico no necesariamente tiene que conocer  el medio"

Son tiempos de incertidumbre y a la vez, de esperanza en la Federación Peruana de Fútbol. Desde que Juan Carlos Oblitas asumió como nuevo director deportivo del ente deportivo peruano, se le ha bombardeado de la misma pregunta: ¿Quien será el posible director técnico que se ponga el buzo de la Selección Peruana,tras la salida de Pablo Bengoechea? El 'Ciego' no se guardó nada y dio todas sus respuestas en conferencia de prensa.

Oblitas afirmó que la característica que buscan en la nueva FPF de Edwin Oviedo es un entrenador "top". Alguien con amplia experiencia, prohibido los debutantes como Bengoechea y que por lo menos, haya estado presente en alguna Copa del Mundo. No obstante, cuando se le pregunto por el próximo D.T en tiempos presentes de fútbol peruano, el ex jugador afirmó que "No necesariamente tiene que conocer el medio".

Esta declaración sorprendió mucho a los periodistas y críticos, ya que desde la última eliminación en la etapa Sergio Markarián, se estuvo debatiendo acerca de un estratega que conozca de las cualidades del fútbol peruano en sí. Oblitas calificó de esto como "tema delicado como 'fierro caliente'".

Para aclarar las cosas, el 'Ciego' afirmó que desde las últimas décadas, la FPF se ha convertido en un ente 'cometécnicos', sobre todo de entrenadores nacionales. "Lo que tenemos que hacer ahora es salir de abajo para alcanzar la parte media de la tabla clasificatoria, y después dar otro salto más arriba, y eso requiere muchos años", dijo Oblitas.