Ya es una realidad: Yoshimar Yotún es nuevo jugador del Malmö FF

Ya es una realidad. tras muchas especulaciones que Yoshimar Yotún no habia viajado a Suecia, pues resulto ser falsa. Ya que el lateral izquierdo ya firmó por el Malmö FF de la liga sueca, Yoshimar firmo tres años y tiene opción de jugar la Champions League.

El club tiene muy buenas referencias de el a pesar de ser pequeño en talla, pero a demostrado ser un jugador muy habil con el balón. tal es así que el Director Deportivo del club Daniel Andersson dijó que "Sera de mucha ayuda para el club".

Tras ser presentado a Yoshi se le mostró muy ilucionado con vestir la camiseta celeste del club que lo vincula por los proximos tres años, es así que Yoshi declaró y dijo. "Es importante para un jugador, para jugar en un club donde lucha por los títulos. Cuando me entere del interés del Malmö, no pude decir que no porque era una buena oportunidad".

Está es su segunda experiencia en el extranjero, anteriormente jugó por el Vasco da Gama, al lateral no le fue muy bien en Brasil. Ya que su equipo perdió la categoría.

Yoshimar empezará a entrenar el día miércoles con el primer equipo del Malmö y usará el número #13.