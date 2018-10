¿Desidia o falta de preparación?

En primer lugar el problema no es quien es el seleccionador si no que aunque nos duela en nuestro país no existen formadores. Lo más preocupante nuestros jugadores no pueden hacer bien una gambeta, un pase tampoco compiten en serio. Acá subestimamos mucho el trabajo psicológico, no debería ser así porque en las selecciones de élite si le dan importancia.

Luego buscamos excusas sin fundamentos como echarle siempre la culpa al árbitro, sin que reconozcamos que “La Blanquirroja” pierde partidos claves en casa contra rivales directos como Chile, Colombia y Ecuador por errores infantiles. Peor aún no quieren entender que clasificar para la Copa del Mundo es consecuencia directa si trabajas en tus bases.

¿Cuánto años más tendrán que pasar? proceso a proceso la selección tropezó con el mismo error. Las Eliminatorias Sudamericanas serán las más difíciles, aunque eso no es excusa ya que a Perú no solo le cuesta sumar en partidos claves también sufre una eternidad de visitante.

En conclusión si no clasificó 8 veces consecutivas para la Copa del Mundo: el principal error de quienes manejan nuestro fútbol es pensar en técnicos “A1”, cuando el proyecto debería ser a largo plazo apuntado al 2022.