Forsyth: "Hemos manchado el nombre del Perú"

Alianza Lima demostró que vive días oscuros y si alguien está de acuerdo con ello es el portero y capitán George Forsyth. El guardameta salió a dar la cara frente a los periodistas y tuvo una durísima autocrítica para el equipo, tras la nefasta goleada por 4-0 frente a Huracán. El arquero tampoco ocultó su amargura tras el papelón en Matute.

“Hemos manchado el nombre del Perú. Alianza Lima ha hecho el ridículo y ahora solo nos queda ir a Argentina y jugar por el honor. Todos tenemos honor propio y eso es lo único que nos queda en este momento. Estamos muy molestos. No trabajamos tanto, no hicimos tanto trabajo en la pretemporada, no nos sacamos la mugre para en el primer partido hacer esto”, dijo el portero de 32 años.

Sin embargo, Forsyth hizo también referencia a la grandeza del equipo y se mostró positivo para el partido de vuelta en Argentina: “Alianza es lo más grande que hay y jugaremos por el honor. No estuvimos nerviosos, todos somos profesionales y sabemos que estamos en un club grande. No sé si esta es la derrota más vergonzosa de Alianza en su historia, no sabría decirlo. Ganar allá será muy difícil. Yo soy una persona que ama mucho a su país y a su club. Todo fue una vergüenza”, sentenció el guardameta.

Por su parte, el delantero Mauro Guevgeozián no ocultó su sentimiento y pidió perdón a la hinchada de 'grone': "Lo que hemos hecho es una vergüenza” dijo el delantero armenio.