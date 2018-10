Sanguinetti: "No me apuntaron con armas de fuego"

Fue un miércoles para el recuerdo y a la vez para el olvido para Alianza Lima. Tras la humillante derrota frente a Huracán en la Copa Libertadores, un grupo de indignados hinchas atacó físicamente al plantel durante los entrenamiento, dejando evidencias de lastimados. No obstante, en medio del mal momento que se vive aún el día de hoy, apareció el director técnico del equipo íntimo, Guillermo Sanguinetti para aclarar su versión de los hechos.

“Estaba reunido con un grupo de jugadores en mi vestuario y en el otro vestuario estaba el resto de futbolistas. Escuchamos gritos y lógicamente concurrimos al otro camarín y efectivamente había entrado gente. Ahí se produjeron todos los incidentes”, explicó el 'topo'.

El entrenador contó también que los medios exageraron en cuanto a las amenazas con armas de fuego por parte de los barristas. “A mí no me apuntaron. Tampoco me pusieron un arma en la cabeza. Pero que había armas, sí habían", agregó.

Sanguinetti también anunció que su continuidad en Alianza es un hecho e hizo un llamado a los hinchas 'grones' a tratar de dejar atrás lo sucedido durante el partido de ida en Matute. “Si bien es complicado e inesperado lo que estamos viviendo ahora, vamos a seguir para adelante. Tenemos que empezar el Torneo del Inca y luego viajar a Argentina”, sentenció.