Ruidíaz: "'Chemo' nunca me llamó para que siga"

Toda una historia de manzana de la discordia. Tras su llegada a Melgar, Raúl Ruidíaz no ha dejado de develar secretos sobre su pasado en el club de sus amores, Universitario de Deportes. Cuando el hincha 'crema' pensaba que la 'pulga' partió del club con miras a horizontes grandes y vastos , el delantero sacó a la luz una confesión que daría vuelta a su situación con su ex equipo.



Ruidiaz explicó ante los medios que estaba dispuesto a quedarse en Universitario, aún si su sueldo iba a ser recortado a petición de Chemo del Solar. Sin embargo, una vez desligado del Coritiba brasileño (antiguo club dueño de su carta-pase), el ariete no recibió la llamada prometida por parte del director deportivo del conjunto de Ate. "Me fui dolido porque jamás pensé que el club que amo tanto iba a tener tan poca consideración conmigo", agregó.



El atacante comentó y confirmó también que su llegada a su actual club, Melgar, recayó totalmente en la responsabilidad del D.T, Juan Reynoso: "Si vine a Melgar es porque el ‘profe’ Juan (Reynoso) pesó en mi decisión", sentenció.