'Poderoso' por donde lo veas

Si hay lecciones de positivismo en el fútbol peruano, estas se dan en Unión Comercio. Pues, el 'Poderoso de Alto Mayo' venció por 4-1 a Ayacucho FC en un muy caluroso estadio IPD de Moyobamba. El equipo de Walter Aristizábal consiguió su segundo triunfo consecutivo y es puntero del grupo C del Torneo del Inca.



El equipo local disputó nuevamente su partido en casa, luego de vencer por 4-2 a Sport Loreto. Por su parte, los 'gasíferos' salieron a la cancha amazónica con esperanzas de conseguir los 3 primeros puntos que no pudieron conseguir debido al descanso en la primera fecha.



Parecía que el conjunto visitante salió con ánimos desde el vestuario con golazo de Miguel Torres de tiro libre. Sin embargo, la baja moral del se vio reflejada al instante con un autogol del uruguayo Gonzalo Maluella para empatar el marcador.



La volteada y el castigo llegarían en el complemento con el gol de Lionard Pajoy, quien nuevamente se convertiría en figura del partido al anotar un gol más. Mario Velarde sería el hombre que sentenciaría el encuentro.



Comercio ocupa la punta del grupo C de la Copa Inca con 6 unidades, mientras que Ayacucho es uno de los coleros sin puntos en la tabla.