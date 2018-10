Derrota bajo la neblina

A poco de iniciar la Copa Libertadores, Sporting Cristal no mostró su mejor cara. Durante su visita a Arequipa, el equipo de 'celeste' sufrió su primera derrota en el Torneo del Inca al caer volteado por 2-1 ante Melgar. El encuentro, por lo que su neblina representaba, hacía que parezca un partido de invierno en medio del caluroso verano peruano.



Cristal llegó al estadio de la UNSA con los ánimos al tope al tener dos victorias consecutivas. Una ante Deportivo Municipal en el debut y otra en la segunda fecha ante Cienciano con uno de los mejores goles en la historia del fútbol peruano por parte de Carlos Lobatón. No obstante, con un plantel suplente, abundante en jugadores sub 20, el equipo de Daniel Ahmed partió al campo contra un equipo con necesidades urgentes de ganar para sumar sus primeros tres puntos.



El primer tiempo inició con lo gustoso que un partido grande de fútbol puede ofrecer: Polémica, disparos a ambos lados y buen juego. Fue ahí que a los 14 minutos, tras una larga jugada colectiva entre Diego Manicero y Renzo Sheput, la pelota finalizó con un gol por cortesía del uruguayo Sergio Blanco. Quien inauguró su 2015 con un gol en medio de una disputa contra César Pereyra por la titularidad.



Sin embargo, los de Juan Reynoso no se quedarían de brazos cruzados. A los 27', Ysrael Zúñiga aprovecharía un buen centro desde el extremo derecho para concretar el empate con un gol de cabeza.



Fue entonces que en el complemento, y con una neblina que hizo que el partido luzca casi invisible al ojo del televisor, Johnnier Montaño aprovechó para asistir de buena manera a Alexis Arias, quien sentenció el empate.



Con este resultado, Sporting Cristal se mantiene como puntero del grupo C del Torneo del Inca con 6 puntos. Mientras que por su parte, Melgar consiguió sus tres primeras unidades y escalar al tercer lugar. Puesto que comparte con Cienciano.