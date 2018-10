De la selva, su Alianza

Pasaron por todo un Vía-Crucis para llegar a finalmente sonreír. Tras tres fechas sin buenos resultados, Alianza Lima volvió a reencontrarse con la victoria al derrotar por la mínima diferencia a un Sport Loreto, que de local en Pucallpa, le hizo pelea y casi consigue el empate. Pese al mal juego, el equipo de Guillermo Sanguinetti consiguió finalmente su primer éxito en 2015, y con ello, sus tres primeros puntos para sumar en la tabla del grupo C en el Torneo del Inca.



En medio de una crisis que implicaba agresiones entre hinchas a futbolistas y viceversa, parece que los hinchas selváticos de Alianza encontraron parte de una solución con un apoyo masivo tras la llegada del equipo blanquiazul a la capital del departamento de Ucayali. En un estadio Aliardo Soria colmado de gente, se puso a prueba el apoyo, que nunca decepcionó.



Ni bien empezó el encuentro, parecía que los 'grones' no habían aprendido la lección de los últimos tres partidos. Una defensa muy mal estructurada le daba espacios abiertos a referentes del 'decano' como Ángelo Cruzado, quien amenazó al arco de George Forsyth en múltiples veces y dominante al momento de la pelota parada. Alianza también tuvo sus momentos de ataque. Sobre todo cuando Gabriel Costa poseía el balón y centraba para que Mauro Guevgeozián intentara con el ataque.



Ya en el complemento y tras muchos intentos, la hazaña se dio en el minuto 72' por medio del mismo Guevgeozián. El 'armenio' aprovechó un buen centro de Julio Landauri y concretó el tanto esperado por los hinchas 'íntimos'.



Sin embargo, el gol solamente sirvió para aumentar la furia competitiva de Sport Loreto. El 'decano' consiguió más ocasiones para burlar a la defensa de Marcos Miers y Miguel Araujo. Ni siquiera Luis Trujillo, quien bajó para convertirse en un central más, pudo frenar el buen juego del delantero Diego Mayora. No obstante, para la alegría de los 'blanquiazules', el equipo fue "salvado por la campana" del pitazo final.



Con este resultado, Alianza Lima suma sus tres primeras unidades en el grupo C del Torneo del Inca, escalando al tercer lugar de la sección. Sport Loreto, por su parte, aún no consigue sumar ni un punto y es colero de la tabla junto con Ayacucho FC.