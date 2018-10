Mosquera: "Venimos para hacer un buen partido"

Tras horas de viaje y espera, finalmente, el plantel de Juan Aurich consiguió llegar a la ciudad mexicana de Monterrey. Lugar en donde se encuentra a la espera de su enfrentamiento con Tigres en el debut de la Copa Libertadores. Inmediatamente tras su llegada, toda la delegación del 'ciclón' partió hacia el descanso en el hotel donde concentrarán. Sin embargo, un miembro de la comitiva se quedó en las afueras para ofrecer declaraciones: el carismático D.T, Roberto Mosquera.



El estratega del equipo chiclayano salió a dar palabras a medios peruanos y mexicanos. La 'mosca' declaró que "no siente miedo escénico", por más que reconoce que el rival a vencer, es uno de los conjuntos más populares del país 'azteca'. “Venimos para hacer un buen partido. Solo espero que en el campo seamos once contra once y no treinta mil contra once. Siempre la parcialidad es importante e incluso influye en el trámite del juego. Pero tenemos experiencia en esto”, afirmó.



Juan Aurich y Tigres se enfrentarán en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles 18 de febrero en el Estadio de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León). El partido se realizará a las 9:45 pm (hora peruana) y 8:45 pm (hora mexicana).