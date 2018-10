Los quieren contundentes y resistentes

Ya con todo listo para el debut en la Copa Libertadores, Sporting Cristal, sacará un plan conocido para enfrentar a Guaraní en Paraguay. Pues, el equipo que dirige Daniel Ahmed utilizará la estrategia y al mismo once que le dio sus 6 puntos de local durante las dos primeras fechas del Torneo del Inca.



Lo que el hincha 'celeste' ya sabe es que en este equipo no hay novedades. Diego Penny se encontrará a la guardia del arco, seguido de la conocida línea de zagueros: Estrada-Martínez-Revoredo-Chávez.



La sección de mediocampo volverá a incluir la intercalación entre Josepmir Ballón y Jorge Cazulo, quien se encontrará unos metros más atrás de el primero. El capitán Carlos Lobatón será el principal habilitante y conductor de Cristal frente a los paraguayos.



Pero como se dijo antes: no habrán novedades.Si, estamos hablando de que César Pereyra estará desde el inicio, dejando en la banca de suplentes una vez más al delantero uruguayo, Sergio Blanco. El 'picante' ya sumó tres goles con los 'cerveceros'. Todos ellos anotados por medio de hat-trick durante el debut ante Deportivo Municipal en el campeonato nacional. A los extremos tendrá la compañía de Írven Ávila y Horacio Calcaterra.