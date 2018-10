Lo tenían ahí

Empezó la Copa Libertadores y en Asunción también hubo ambiente de suspenso. Durante la tarde de hoy, Guaraní y Sporting Cristal empezaron el torneo continental con un empate de 2-2. Pese a ser un resultado positivo para el conjunto 'celeste', los dirigidos por Daniel Ahmed no se fueron con el mejor de los sabores en la boca del Defensores del Chaco, ya que la manera en la que se consiguió el empate no fue la mejor.



Con mucha motivación, el vigente campeón peruano llegó a la capital de Paraguay dispuesto a sorprender y a gustar. Durante el primer tiempo, parecía que el equipo 'cervecero' hacía lo que se proponía. Dominaba campo, generaba ocasiones y daba pelea. Todo lo que se esperaba de un equipo A1 sudamericano. El premio a la insistencia llegó en el minuto 33 cuando César Pereyra puso el primero para la visita. El 'Picante' anotó de cabeza tras rebote.



En la segunda mitad, Cristal se empezó a alzar cada vez más y más ofensivamente. Josepmir Ballón fue la prueba viviente, tras una gran jugada elaborada entre Estrada y Pereyra. El 'barbón' anotó a los 2 minutos de haber iniciado el complemento.



Sin embargo, el poderío del equipo 'celeste' en los segundos 45 minutos no iba a durar por mucho tiempo. Ya en el último cuarto de hora, el goleador paraguayo, Fernando Fernández concretó lo que buscó desde el inicio con insistencia. A los 84', todo terminaría mal para los de Ahmed cuando Federico Santander puso el segundo y el empate. Poco después, parecía que la volteada se veía venir, hasta que el pitazo final de Pericles Cortés salvó el suspenso.



Con este resultado, Sporting Cristal y Guaraní terminan la primera fecha de la Copa Libertadores con un punto cada uno sumado a la tabla del grupo 8. En la próxima fecha, Sporting Cristal recibirá en Lima al Deportivo Táchira venezolano. Mientras que por su parte, Guaraní visitará a un poderoso Racing en el Cilindro de Avellaneda.