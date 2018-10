Copero con más 'jale'

Fue un partido de reservas debido a que ambos prepararon su armamento para lo que serán sus próximos enfrentamientos en Copa Libertadores. Sin embargo, Juan Aurich demostró con su victoria ante Sporting Cristal que puede seguir ofreciendo buen fútbol y que está preparado para su encuentro frente a River Plate en Argentina. El 'Ciclón' se impuso por 2-0 ante los 'Celestes' y quedó motivado para el viaje a Buenos Aires.



Ambos goles de Juan Aurich llegaron en la primera mitad del encuentro. El primero de estos llegó a los 33 minutos, tras un garrafal error del portero local, Alexander Araujo. En el rebote producido tras el disparo de Germán Pacheco, el arquero intentó despejar con los puños. Sin embargo, no se dio cuenta que lo esperaba el zaguero Gianmarco Gambetta para el remate.

Araujo volvería a protagonizar otro error al no saber controlar el disparo producido por Junior Ross a los 43'. El ex delantero de Cristal no celebraría el gol por respeto a la hinchada 'cervecera' presente en el Estadio Alberto Gallardo.

La octava fecha del Torneo del Inca cierra con Sporting Cristal compartiendo la punta del grupo A con Melgar. Ambas escuadras con 12 puntos. El equipo de Daniel Ahmed se enfocará ahora en el duelo 'copero' del martes frente a Racing. Por su parte, Juan Aurich, que suma 5 unidades con su primera victoria en Lima, viajará a Buenos Aires para el duelo frente a River Plate.