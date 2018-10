Gareca: "Confío que sí podemos clasificar al Mundial"

Se acerca la fecha de inicio de la era Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana. Es por ello que el director técnico 'bicolor' no dejó atrás ni un solo detalle acerca del futuro que le depara. Un futuro con una tarea que varios no han pudido cumplir a lo largo de las últimas 3 décadas: dejar al Perú con posibilidades de disputar un Mundial.

“Yo estoy haciendo un análisis de lo que muchas veces se reclama en el fútbol peruano, de lo que dicen que el fútbol peruano es un poco más lento. No voy a hablar del déficit, no soy quién para hacerlo. No nos han contratado para saber por qué está así el fútbol peruano. Tenemos esa convicción de que podemos desarrollarlo. Estoy comprometido, el compromiso está si no no hubiese aceptado dirigir. Yo no puedo prometer nada, si todavía no empecé a trabajar. Yo no vengo a modificar nada, no creo que seamos los responsables de cambiar algo”, fueron las palabras que el 'Tigre' tuvo acerca del presente en el Perú a un medio televisivo.

Cuando se le preguntó acerca del surgimiento de algún posible 'referente' que pudiese cargar con el peso de la Selección Peruana sobre sus hombros, Gareca fue muy claro en sus declaraciones: "Si antes hubo un Percy Rojas o un Teófilo Cubillas, tranquilamente podría haberlo ahora".

Caso Pizarro y capitanía

En medio de la controversia generada por la convocatoria del veterano delantero Claudio Pizarro, el 'Tigre' se mostró seguro: “Está en la selección por ser peruano, no por nada en particular. Llegado su momento decidiré quién será el capitán. No tengo ningún tupo de duda que ame a su país y a su selección.